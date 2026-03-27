Companheiros de Real Madrid, Vini Jr e Tchouaméni se enfrentaram no amistoso entre Brasil e França - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Companheiros de Real Madrid, Vini Jr e Tchouaméni se enfrentaram no amistoso entre Brasil e FrançaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 27/03/2026 16:30

Rio - O amistoso da seleção brasileira com a França, nesta última quinta-feira (26), nos Estados Unidos, fez a TV Globo marcar o recorde de audiência em São Paulo na faixa horária (de 17h05 às 19h06) às quintas-feiras desde novembro de 2022. A transmissão marcou 23 pontos e 42% de participação.

A audiência representou um crescimento de 44% (+7 pontos) no comparativo com a média da faixa nas quatro quintas anteriores. Foi também a segunda maior média de audiência da faixa no ano na praça, contando todos os dias da semana.

Já no Rio de Janeiro, a transmissão, que teve a narração de Luis Roberto e os comentários de Junior e Denilson, atingiu 25 pontos e 47% de participação. Com isso, teve um aumento de 32% (+6 pontos) na média de audiência da faixa horária em relação às últimas quatro quintas-feiras.

Além disso, a transmissão bateu recorde de audiência na faixa em nove meses — desde junho do ano passado. O Brasil volta a campo na próxima terça-feira (31), às 21h (de Brasília), para encarar a Croácia, também com transmissão da TV Globo, assim como do SporTV e da GE TV.