Companheiros de Real Madrid, Vini Jr e Tchouaméni se enfrentaram no amistoso entre Brasil e FrançaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
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