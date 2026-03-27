Léo Pereira está com a seleção brasileira na Data Fifa de março - Joilson Marconne/CBF

Léo Pereira está com a seleção brasileira na Data Fifa de marçoJoilson Marconne/CBF

Publicado 27/03/2026 17:45

Estados Unidos - Apesar da derrota por 2 a 1 , o amistoso do Brasil com a França foi especial para parte dos jogadores. Afinal, Léo Pereira, Gabriel Sara, Danilo e Igor Thiago estrearam pela Seleção

Dos quatro, apenas Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, foi titular e atuou durante todo o jogo: "Vivendo os planos de Deus. Um sonho de criança realizado, uma honra defender meu país, não foi o resultado que queríamos, obrigado a todos pelas mensagens e pela torcida".

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Já o volante Danilo, do Botafogo, entrou durante o segundo tempo. Ele chegou a ser convocado em 2022, mas não foi acionado na época: "Muito honrado e orgulhoso por realizar um sonho de criança e vestir a camisa da Seleção Brasileira! O resultado não foi o que nós queríamos, mas vamos trabalhar fortes para nosso próximo compromisso. Vamos, Brasil".

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O atacante Igor Thiago, que vive grande fase no Brentford (ING), também celebrou a oportunidade: "Que sensação poder vestir essa camisa e jogar pela primeira vez".





O único dos estreantes que não se manifestou por meio das redes foi Gabriel Sara, do Galatasaray. Durante a partida, o técnico Carlo Ancelotti também acionou Luiz Henrique, João Pedro e Roger Ibañez.

Agora, o Brasil vira a chave para o amistoso com a Croácia. As duas seleções vão se enfrentar na próxima terça-feira (31), a partir das 21h (de Brasília), no Camping World Stadium, na Flórida.