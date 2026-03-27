Stefani e Dabrowski foram eliminadas com um 6/4, 4/6 e 3/10Carmen Mandato/Getty Images via AFP
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski perdem semifinal e deixam o Miami Open
Dupla se despede do torneio em eliminatória agitada contra as campeãs de Indian Wells
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski perdem semifinal e deixam o Miami Open
Dupla se despede do torneio em eliminatória agitada contra as campeãs de Indian Wells
Jogadores comemoram primeira partida pela seleção brasileira
O técnico Carlo Ancelotti promoveu estreias no amistoso com a França
Clube da Série B acerta contratação de ex-lateral do Vasco
Madson chega sem custos ao Sport e assina contrato de um ano
Indefinição na Copa: Irã proíbe equipes esportivas de jogarem em países 'hostis'
Ministério dos Esportes do país, em guerra com EUA, fala em preocupação com a segurança
Ex-goleira faz novo ensaio sensual de biquíni e declara: 'Sou o motivo da multidão'
Mikayla Demaiter tem mais de 3 milhões de seguidores no seu perfil oficial no Instagram
Bap volta a frear projeto de estádio do Flamengo: 'Dinheiro não é infinito'
Presidente do Rubro-Negro afirma que obra exigiria renúncias financeira e esportiva
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.