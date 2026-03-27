Stefani e Dabrowski foram eliminadas com um 6/4, 4/6 e 3/10 - Carmen Mandato/Getty Images via AFP

Stefani e Dabrowski foram eliminadas com um 6/4, 4/6 e 3/10Carmen Mandato/Getty Images via AFP

Publicado 27/03/2026 17:50

A esperança de o Brasil disputar um troféu em Miami chegou ao fim nesta sexta-feira (27). Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski até começaram bem diante da tcheca Katerina Siniakova e da norte-americana Taylor Townsend, mas acabaram levando a virada no super tie-break, caindo com 6/4, 4/6 e 3/10 no WTA 1000, após 1h39 de batalha.

Dupla número três em Miami e embalada pelo título do WTA 1000 de Dubai (disputavam a quarta semifinal no ano em cinco torneios jogados), a brasileira e a canadense iniciaram o jogo contra as segundas favoritas mostrando força.

Com quebra no sétimo game, abriram frente por 4 a 3 e depois apenas trocaram serviços para fechar em 6 a 4. O segundo set começou ruim, com as oponentes abrindo 2 a 0. Stefani e sua parceira reagiram, devolveram a quebra de imediato e buscaram o 2 a 2. Com 4 a 5, elas acabaram desperdiçando o serviço e vendo as adversárias empatarem com 6 a 4.

A definição veio no super tie-break de 10 pontos e, depois do 2 a 2, nada deu certo para Stefani e Dabrowski. As adversárias enfileiraram cinco pontos seguidos e, no fim, celebraram um imponente 10 a 3 para garantir vaga na final. Foi apenas a quarta derrota de Luisa Stefani e sua dupla nas 20 partidas que disputaram no ano.

Campeãs de Indian Wells, Siniakova e Towsend buscarão o segundo título seguido diante da dupla vencedora do confronto das italianas Sara Errani e Jasmine Paolini, líderes do ranking, contra a belga Elise Mertens e a chinesa Zhang Shuai, quartas favoritas. O duelo será ainda nesta sexta-feira (27) e está previsto para às 21h10 (de Brasília).