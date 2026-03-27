O jogador de Futebol do Vasco da Gama, Madson. Foto - Paulo Fernandes / Vasco.com.br - Paulo Fernandes / Vasco.com.br

O jogador de Futebol do Vasco da Gama, Madson. Foto - Paulo Fernandes / Vasco.com.brPaulo Fernandes / Vasco.com.br

Publicado 27/03/2026 17:04

Rio - O Sport acertou, nesta sexta-feira (27), a contratação de Madson, que teve passagem pelo Vasco. O lateral-direito de 34 anos chega ao clube pernambucano sem custos e com contrato de um ano. A tendência é que o atleta desembarque em Recife nos próximos dias, segundo o "ge".

Em janeiro, Madson quase reforçou o Sport, mas o processo de rescisão com o Athletico-PR atrasou. O lateral será o 13º reforço da Leão em 2026. O clube já anunciou Marcelo Benevenuto, Halls, Davi Gabriel, Zé Gabriel, Max, Yago Felipe, Carlos de Peña, Clayson, Zé Marcos, Biel Fonseca, Habraão e Marlon Douglas.

Em 2025, Madson disputou apenas três jogos. O lateral-direito, que não entra em campo desde outubro do ano passado, chega para disputar o a Série B do Brasileirão e a Copa do Nordeste. Além dele, o Sport também trouxe Edson Lucas, da Ferroviária, para o lado esquerdo.

Revelado no Bahia, Madson estreou como profissional em 2011 no Esquadrão. O lateral-direito defendeu o ABC, Grêmio, Santos e Athletico-PR, além do Vasco. O jogador vestiu a camisa do Gigante da Colina entre 2015 e 2018, disputou 129 jogos, fez um gol e deu oito assistências.