Vini Jr foi poupado de treino, mas não preocupa para amistoso contra CroáciaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Vini Jr é poupado de treino da Seleção, mas não preocupa para enfrentar Croácia
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