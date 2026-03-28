Vini Jr foi poupado de treino, mas não preocupa para amistoso contra Croácia - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Vini Jr foi poupado de treino, mas não preocupa para amistoso contra CroáciaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 28/03/2026 15:00

Rio - Após perder para a França, a seleção brasileira iniciou a preparação para enfrentar a Croácia, na próxima terça-feira (31), em Orlando, nos Estados Unidos. O atacante Vini Jr foi poupado da atividade deste sábado (28), mas não deve ser problema para o último amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo de 2026.

O atacante apresentou dores na coxa por desgaste físico no jogo contra a França, mas os exames não apontaram lesão. Com isso, Vini Jr foi preservado da atividade e fez apenas trabalho na academia, seguido de tratamento com a fisioterapia. A comissão técnica da CBF trata o caso como controle de carga, de acordo com o "ge".

Por outro lado, o zagueiro Marquinhos voltou a treinar com o elenco. O capitão da seleção brasileira foi poupado dos treinos e do amistoso contra a França após queixar de dores na região do quadril, mas já se recuperou e voltou a ficar à disposição do técnico Carlo Ancelotti. A tendência é que jogue contra a Croácia, mas ainda não há definição sobre começar a partida.

Após o jogo contra a França, a seleção brasileira precisou cortar o lateral-direito Wesley e o atacante Raphinha da convocação. Sem eles à disposição, a tendência é que o técnico Carlo Ancelotti dê novas oportunidades. Danilo, do Flamengo, é o favorito na disputa na lateral. Já no ataque, Luiz Henrique pode ganhar chance como titular, mas tem concorrência.

A seleção brasileira volta a campo na próxima terça-feira (31), às 21h (de Brasília), em amistoso contra a Croácia, algoz da Copa do Mundo de 2022, em Orlando, nos Estados Unidos. Este será o último teste antes da convocação para o Mundial de 2026, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá. O técnico Carlo Ancelotti divulgará a lista no dia 18 de maio.