Romário opinou sobre RayanDivulgação
Romário exalta qualidade de Rayan: 'Potencial para ser surpresa na Copa'
Atacante, de 19 anos, vive grande fase no futebol europeu
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Clube da Série D encaminha contratação de campeão da Libertadores pelo Flamengo
Ele será o quarto reforço dos alagoanos para a quarta divisão
Jogador do Fluminense processa ex-clube por salários atrasados
Volante, de 28 anos, atuou na equipe até 2022
Lenda do MMA, Cris Cyborg fatura título de Boxe e amplia legado nas artes marciais
Aos 40 anos, Cyborg fez história e se tornou a nova campeã super-médio da Associação Internacional de Boxe Feminino
CBF deverá pagar R$ 5,2 milhões para cada jogador da Seleção em caso de Hexa
Seleção faz estreia na competição no dia 13 de junho
Espanha, Holanda e Inglaterra decepcionam em último teste antes da convocação para Copa
Ingleses sofrem derrota para o Japão no Wembley, enquanto espanhóis e holandeses não passam do empate contra Egito e Equador
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