Romário opinou sobre Rayan - Divulgação

Romário opinou sobre RayanDivulgação

Publicado 31/03/2026 19:50

Rio - Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Romário, de 60 anos, fez elogios ao atacante Rayan, de 19 anos, que defende o Bournemouth, da Inglaterra. Na opinião do Baixinho, o ex-jogador do Vasco tem tudo para ter um grande futuro na seleção brasileira.

"Acho, acho não, tenho certeza. O Rayan é um dos grandes jogadores que apareceu no futebol agora. Eu acredito muito nele. Acho que pode ser uma grande surpresa na Copa do Mundo", disse em entrevista à "Cazé TV".

Rayan recebeu de Carlo Ancelotti a sua primeira oportunidade para fazer parte do elenco da seleção brasileira. Ele foi convocado para os amistosos contra a França e contra a Croácia.

O atacante foi negociado pelo Vasco neste começo de ano e teve um começo muito bom com a camisa do clube inglês. Ele entrou em campo em oito jogos, anotou dois gols e deu uma assistência.