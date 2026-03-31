Lucas Silva defendeu o Boavista no Carioca deste anoFoto: Divulgação: PH Almeida/Boavista SC

O CSA encaminhou a contratação de Lucas Silva, que teve passagem pelo Flamengo e foi campeão da Libertadores pela equipe. A tendência é que o atacante desembarque ainda nesta terça-feira (31), em Alagoas, para realizar exames e ser anunciado oficialmente pelo clube. A informação é do “ge”.
O atacante será o quarto reforço do clube alagoano para a Série D. A estreia pode ocorrer já nas primeiras rodadas da competição, no próximo domingo (5), contra o Atlético de Alagoinhas.

Em 2025, Lucas foi para o futebol do Vietnã, onde atuou pelo Nam Dinh. Durante a passagem, sofreu uma fratura na patela do joelho esquerdo. O atacante também teve passagens por Avaí, Guarani e Boavista.
Revelado pelo Flamengo em 2019, o atacante ficou no clube até agosto de 2020, quando foi vendido para o Paços de Ferreira, de Portugal. Pelo Rubro-Negro, conquistou a Libertadores e o Campeonato Carioca de 2020. Durante sua passagem, disputou 22 jogos e marcou dois gols.