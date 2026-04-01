Luva de Pedreiro anunciado como brincadeira do dia 1º de abril - Divulgação/New England Revolution

Luva de Pedreiro anunciado como brincadeira do dia 1º de abrilDivulgação/New England Revolution

Publicado 01/04/2026 14:28 | Atualizado 01/04/2026 14:28

Estados Unidos - O New England Revolution, time da Major League Soccer (MLS), surpreendeu ao anunciar influenciador Luva de Pedreiro nesta quarta-feira. Logo depois, porém, o perfil da equipe mostrou que a "contratação" é apenas uma brincadeira pelo dia 1º de abril.

"Você ouviu os rumores. Bem-vindo ao New England Revolution, Luva de Pedreiro! O brasileiro de 24 anos traz talento e dinamismo para o Revs, e também nos disseram que ele trará suas luvas características. Afinal, faz frio na Nova Inglaterra", escreveu o perfil do Revolution.

"Se você estiver pensando em comprar uma camisa do Luva de Pedreiro, ele estará usando a número 41. Como em 4/1. Como em 1º de abril. Como em Dia da Mentira", completou.

If you’re looking to purchase a Luva de Pedreiro kit, he’ll be wearing number 41. As in 4/1. As in April 1. As in April Fools' Day.#AprilFools #DiadaMentira — New England Revolution (@NERevolution) April 1, 2026

Luva de Pedreiro assistiu à derrota do Brasil para a França por 2 a 1, na última quinta-feira (26), no Gillette Stadium, onde o New England Revolution manda seus jogos.

O influenciador também marcou presença no jogo contra a Croácia no Camping World Stadium e foi o responsável por entregar o prêmio de melhor em campo para Danilo. O volante do Botafogo fez o primeiro gol da Seleção na vitória por 3 a 1.