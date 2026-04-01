O volante Danilo, do Botafogo, abriu o placar da vitória o Brasil sobre a Croácia de Luka Modric - Miguel J Rodriguez Carrillo / AFP

O volante Danilo, do Botafogo, abriu o placar da vitória o Brasil sobre a Croácia de Luka ModricMiguel J Rodriguez Carrillo / AFP

Publicado 01/04/2026 14:01

O novo integrante do Top-5 retoma a posição que perdeu em novembro de 2025, ao vencer os Estados Unidos por 2 a 0 e empatar com o México em 0 a 0. Os portugueses estão com 1763,83 pontos, contra 1761,16 dos brasileiros.



França assume liderança

Outra mudança importante no ranking da Fifa foi no topo. Com vitórias sobre Brasil e Colômbia (3 a 1), a França ganhou duas posições e assumiu o primeiro lugar, com 1877.32 pontos. Antes líder, a Espanha caiu para segundo (1876,40) ao empatar com o Egito (0 a 0) e vencer a Sérvia (3 a 0).



A Argentina completa o Top-3, após vencer dois amistosos com seleções mais fracas: 2 a 1 sobre a Mauritânia e 5 a 0 sobre Zâmbia.



O ranking da Fifa atualizado após os jogos de março



1 - França – 1877.32 pontos

2 - Espanha – 1876.40 pontos

3 - Argentina – 1874.81 pontos

4 - Inglaterra – 1825.97 pontos

5 - Portugal – 1763.83 pontos

6 - Brasil – 1761.16 pontos

7 - Holanda – 1757.87 pontos

8 - Marrocos – 1755.87 pontos

9 - Bélgica – 1734.71 pontos

10 - Alemanha – 1730.37 pontos