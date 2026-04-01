O Brasil encerra os amistosos de março com o sexto lugar no ranking da Fifa. Com a derrota por 2 a 1 para a França e a vitória por 3 a 1 sobre a Croácia, a seleção brasileira perdeu uma posição para Portugal.
O novo integrante do Top-5 retoma a posição que perdeu em novembro de 2025, ao vencer os Estados Unidos por 2 a 0 e empatar com o México em 0 a 0. Os portugueses estão com 1763,83 pontos, contra 1761,16 dos brasileiros.
Outra mudança importante no ranking da Fifa foi no topo. Com vitórias sobre Brasil e Colômbia (3 a 1), a França ganhou duas posições e assumiu o primeiro lugar, com 1877.32 pontos. Antes líder, a Espanha caiu para segundo (1876,40) ao empatar com o Egito (0 a 0) e vencer a Sérvia (3 a 0).
A Argentina completa o Top-3, após vencer dois amistosos com seleções mais fracas: 2 a 1 sobre a Mauritânia e 5 a 0 sobre Zâmbia.
O ranking da Fifa atualizado após os jogos de março
1 - França – 1877.32 pontos 2 - Espanha – 1876.40 pontos 3 - Argentina – 1874.81 pontos 4 - Inglaterra – 1825.97 pontos 5 - Portugal – 1763.83 pontos 6 - Brasil – 1761.16 pontos 7 - Holanda – 1757.87 pontos 8 - Marrocos – 1755.87 pontos 9 - Bélgica – 1734.71 pontos 10 - Alemanha – 1730.37 pontos
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