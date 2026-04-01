Zico no Jogo das Estrelas, em dezembro de 2025, no Maracanã - Érica Martin / Arquivo O Dia

Zico no Jogo das Estrelas, em dezembro de 2025, no MaracanãÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 01/04/2026 15:40

Rio - A ESPN confirmou, nesta quarta-feira (1º), a contratação de Zico para a cobertura da Copa do Mundo. Em vídeo publicado nas redes sociais do canal, o Galinho celebrou o novo desafio.

"Vou estar no time da ESPN na Copa do Mundo ao lado de grandes amigos, pessoas com quem tive o prazer de jogar, de dirigir, treinar junto e ser campeão. Então, isso é muito legal. Tenho certeza que venho para somar nesse time", disse Zico.

Segundo a emissora, ele participará da programação com comentários e análises especiais, especialmente nos jogos da seleção brasileira.

Pela ESPN e Disney + na Copa do Mundo, o maior ídolo da história do Flamengo fará entradas diretamente de sua casa, no Rio.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada no México, no Canadá e nos Estados Unidos. A competição terá 48 equipes e pela primeira vez, o campeão irá atuar em oito partidas. Até a edição passara em 32 seleções e sete jogos.

A Seleção está no Grupo C ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia da equipe de Carlo Ancelotti irá acontecer no dia 13 de junho contra a seleção africana, às 19h (de Brasília), em Nova Jérsei.