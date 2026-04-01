Zico no Jogo das Estrelas, em dezembro de 2025, no MaracanãÉrica Martin / Arquivo O Dia
ESPN confirma a contratação de Zico para a cobertura da Copa do Mundo
Galinho celebrou o novo desafio
Últimos ingressos para Copa do Mundo de 2026 são colocados à venda
Torneio acontece de 11 de junho a 19 de julho
Renato Gaúcho elogia postura do Vasco contra o Coritiba: 'A equipe se comportou bem'
Treinador destacou desempenho do time no primeiro tempo e ressaltou que apesar de empate sofrido no fim, colocou 'mais um ponto na bagagem'
Fluminense vence Corinthians e segue na caça ao líder no Brasileirão
Tricolor amplia invencibilidade como mandante para 21 jogos
Interino celebra vitória do Botafogo em despedida: 'Extremamente feliz'
Alvinegro já tem acerto com técnico Franclim Carvalho
Junior Santos celebra primeiro gol em retorno ao Botafogo: 'Ganhar confiança'
Atacante marcou na vitória sobre o Mirassol por 3 a 2
Marino lamenta empate sofrido no fim da partida contra o Coritiba: 'Faltou encaixe'
Atacante comentou proposta de jogo do Vasco no duelo pelo Brasileirão
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