Danilo, no jogo contra a Croácia - Rich Storry / Getty Images via AFP

Danilo, no jogo contra a CroáciaRich Storry / Getty Images via AFP

Publicado 01/04/2026 16:39

O defensor Danilo comemorou a garantia feita pelo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, de que ele estará presente na lista de convocados para a Copa do Mundo. Na zona mista após o amistoso contra a Croácia, em Orlando, o jogador relembrou a sua origem e agradeceu ao reconhecimento do treinador.



"Essa declaração do Mister me deixa no foco grande, eu preferiria talvez que ele não tivesse dado essa notícia dessa forma [risos], mas fico satisfeito e lisonjeado com o reconhecimento. É um treinador dos mais vitoriosos da história do futebol", disse.



Além de comentar da própria trajetória, Danilo também falou do papel que ele e os mais experientes do elenco têm para auxiliar no preparo dos atletas mais jovens.

"Um garoto de Bicas, uma cidade de 13 mil habitantes no interior de Minas Gerais, só poderia estar perto de disputar a terceira Copa do Mundo e ter esse reconhecimento com muito trabalho e muita humildade. Ouvindo aquilo que tem de crítica, ouvindo aquilo que tem de elogio, com muita tranquilidade e sabedoria, e de certa forma, me dedicando e continuando o trabalho silencioso que a gente faz, seja para estar bem fisicamente, emocionalmente e dar suporte principalmente para essa garotada que tem muita energia das pernas."

Contra a Croácia, o jogador de 34 anos entrou aos 16 minutos do segundo tempo. O atleta, que tem apenas seis partidas disputadas em 2026, esteve presente nas duas últimas Copas do Mundo, em 2018 e 2022, além de ter vivido a maior parte da carreira no futebol europeu, onde atuou e foi líder da Juventus. Também jogou por Manchester City, Real Madrid e Porto. Ele pode atuar como zagueiro ou lateral-direito.

'Jogador muito importante'

Ancelotti antecipou a convocação de Danilo durante coletiva de imprensa, onde destacou a confiança no jogador. "Danilo é um jogador muito importante, não só em campo, mas também fora de campo. Danilo é seguro que estará na lista final de 26 porque eu gosto dele. Como caráter, personalidade, como jogo. Pode jogar em todas as posições atrás. Entre os 9 defensores vai estar o Danilo", disse.