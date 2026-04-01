Danilo, no jogo contra a CroáciaRich Storry / Getty Images via AFP

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O defensor Danilo comemorou a garantia feita pelo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, de que ele estará presente na lista de convocados para a Copa do Mundo. Na zona mista após o amistoso contra a Croácia, em Orlando, o jogador relembrou a sua origem e agradeceu ao reconhecimento do treinador.

"Essa declaração do Mister me deixa no foco grande, eu preferiria talvez que ele não tivesse dado essa notícia dessa forma [risos], mas fico satisfeito e lisonjeado com o reconhecimento. É um treinador dos mais vitoriosos da história do futebol", disse.

Além de comentar da própria trajetória, Danilo também falou do papel que ele e os mais experientes do elenco têm para auxiliar no preparo dos atletas mais jovens.
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"Um garoto de Bicas, uma cidade de 13 mil habitantes no interior de Minas Gerais, só poderia estar perto de disputar a terceira Copa do Mundo e ter esse reconhecimento com muito trabalho e muita humildade. Ouvindo aquilo que tem de crítica, ouvindo aquilo que tem de elogio, com muita tranquilidade e sabedoria, e de certa forma, me dedicando e continuando o trabalho silencioso que a gente faz, seja para estar bem fisicamente, emocionalmente e dar suporte principalmente para essa garotada que tem muita energia das pernas."
Contra a Croácia, o jogador de 34 anos entrou aos 16 minutos do segundo tempo. O atleta, que tem apenas seis partidas disputadas em 2026, esteve presente nas duas últimas Copas do Mundo, em 2018 e 2022, além de ter vivido a maior parte da carreira no futebol europeu, onde atuou e foi líder da Juventus. Também jogou por Manchester City, Real Madrid e Porto. Ele pode atuar como zagueiro ou lateral-direito.

'Jogador muito importante'

Ancelotti antecipou a convocação de Danilo durante coletiva de imprensa, onde destacou a confiança no jogador. "Danilo é um jogador muito importante, não só em campo, mas também fora de campo. Danilo é seguro que estará na lista final de 26 porque eu gosto dele. Como caráter, personalidade, como jogo. Pode jogar em todas as posições atrás. Entre os 9 defensores vai estar o Danilo", disse.
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Danilo, no jogo contra a Croácia
Experiente e versátil, Danilo ganha respaldo de Ancelotti e deve estar na Copa de 2026
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