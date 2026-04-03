Gattuso não é mais treinador da ItáliaStefano Rellandini/AFP
Gattuso também divulgou um comunicado oficial de despedida, no qual agradeceu aos torcedores:
"Com o coração pesado, por não termos conseguido atingir o objetivo que traçamos, considero que meu tempo como técnico da seleção chegou ao fim. A camisa da Azzurra é o bem mais precioso do futebol, por isso é justo facilitar as futuras avaliações técnicas desde o início. Gostaria de agradecer ao presidente Gabriele Gravina e a Gianluigi Buffon, juntamente com toda a equipe da Federação, pela confiança e apoio que sempre me demonstraram. Foi uma honra comandar a seleção. Mas o meu maior agradecimento vai para os torcedores, para todos os italianos que nunca deixaram de demonstrar seu amor e apoio à seleção ao longo destes meses", disse o treinador.
O último jogo de Gattuso no comando foi o empate por 1 a 1 no tempo normal e a derrota nos pênaltis para a Bósnia, em duelo válido pela repescagem da Copa do Mundo. Será a terceira edição seguida que a Itália fica de fora do Mundial.
Gattuso assumiu o comando da seleção italiana em junho de 2025. Ao todo, dirigiu a equipe em oito jogos, com seis vitórias, uma derrota e um empate, justamente na eliminação para a Bósnia nos pênaltis. Além da seleção, o treinador também teve passagens por clubes como Milan, Napoli, Valência e Olympique de Marselha.
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