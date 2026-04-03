Gattuso não é mais treinador da ItáliaStefano Rellandini/AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Gennaro Gattuso não é mais treinador da Itália. O técnico confirmou, nesta sexta-feira (3), uma rescisão em comum acordo com a federação. Além do ex-comandante, Gabriele Gravina renunciou ao cargo de presidente da federação italiana. O ex-goleiro Gianluigi Buffon também deixou a seleção.

Gattuso também divulgou um comunicado oficial de despedida, no qual agradeceu aos torcedores:

"Com o coração pesado, por não termos conseguido atingir o objetivo que traçamos, considero que meu tempo como técnico da seleção chegou ao fim. A camisa da Azzurra é o bem mais precioso do futebol, por isso é justo facilitar as futuras avaliações técnicas desde o início. Gostaria de agradecer ao presidente Gabriele Gravina e a Gianluigi Buffon, juntamente com toda a equipe da Federação, pela confiança e apoio que sempre me demonstraram. Foi uma honra comandar a seleção. Mas o meu maior agradecimento vai para os torcedores, para todos os italianos que nunca deixaram de demonstrar seu amor e apoio à seleção ao longo destes meses", disse o treinador.
Leia mais: Alisson vira desfalque no Liverpool e preocupa seleção brasileira

O último jogo de Gattuso no comando foi o empate por 1 a 1 no tempo normal e a derrota nos pênaltis para a Bósnia, em duelo válido pela repescagem da Copa do Mundo. Será a terceira edição seguida que a Itália fica de fora do Mundial.
Confira também: Seleção brasileira aparece fora do top-30 em ranking de aproveitamento para o Mundial

Gattuso assumiu o comando da seleção italiana em junho de 2025. Ao todo, dirigiu a equipe em oito jogos, com seis vitórias, uma derrota e um empate, justamente na eliminação para a Bósnia nos pênaltis. Além da seleção, o treinador também teve passagens por clubes como Milan, Napoli, Valência e Olympique de Marselha.