A influenciadora e musa fitness Emelly Souza incluiu chocolate em sua rotina - Divulgação

A influenciadora e musa fitness Emelly Souza incluiu chocolate em sua rotinaDivulgação

Publicado 04/04/2026 11:44

A influenciadora e musa fitness Emelly Souza, de 24 anos, já viveu uma fase que chamou de 'dieta do chocolate'. A atleta amadora baiana que compartilha seus treinos e atividades físicas incluiu o doce na sua rotina para testá-lo como fonte de energia.

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E sentiu, nesse período, uma mudança no comportamento, especialmente em seus relacionamentos.



“Eu comecei a ter menos interesse em me envolver com alguém, porque o chocolate já me dava um tipo de prazer mais imediato, mais fácil. Não tinha esforço, não tinha expectativa, era algo rápido”, relata.



Com o tempo, entretanto, Emelly entendeu que estava substituindo uma coisa pela outra. “Hoje eu vejo que não era sobre o chocolate ser melhor, mas sobre ele me entregar um tipo de prazer que, em algumas fases, eu não encontrava nas relações”, diz, conclui.