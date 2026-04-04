Haaland brilha com hat-trick e comanda goleada do Manchester

Mais artigos de O Dia
O Dia
O Manchester City é o primeiro classificado para a semifinal da Copa da Inglaterra. Comandada por Erling Halland, a equipe goleou o Liverpool por 4 a 0 neste sábado (4), em casa.
O norueguês marcou os dois primeiros gols e, depois, completou o placar. Semenyo foi o outro que marcou, enquanto Salah desperdiçou um pênalti em seu último jogo contra o adversário antes de deixar os Reds.

Como foi Manchester City x Liverpool

Com a camisa do Manchester City, Haaland alcançou o 12º hat-trick, quando faz três gols numa mesma partida. Ele abriu o placar aos 39 minutos, de pênalti, e ampliou nos acréscimos do primeiro tempo, aproveitando cruzamento de Semenyo.
Até então, o clássico estava equilibrado. O Liverpool, inclusive, teve duas boas chances, uma delas desperdiçada por Salah, que não fez boa partida.  Já o City, que teve dificuldades para chegar com perigo, acabou sendo letal ao aproveitar as duas chances.
Após o intervalo, Semenyo fez o terceiro aos cinco minutos, após roubada de bola no ataque. E a goleada se concretizou aos 13, novamente com Haaland, em outro cruzamento. Entregue, o Liverpool ainda ocnseguiu um pênalti, mas Salah parou em Trafford.