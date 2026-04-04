Momento em que Estêvão marca na vitória do Chelsea

Inglaterra - O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, foi só elogios ao falar de Estêvão. Em entrevista à 'BBC' após a vitória sobre o Port Vale por 7 a 0 neste sábado (4), pela Copa da Inglaterra, o comandante ressaltou que o brasileiro "é uma ameaça" onde quer que esteja no campo.
"Não há limites para ele. Sentimos falta dele. Ele entra em campo e simplesmente joga, quer a bola. Onde quer que esteja, ele é uma ameaça", disse o treinador.
O brasileiro marcou e deu uma assistência na vitória do Chelsea sobre a equipe da terceira divisão. Com o resultado em Stamford Bridge, os Blues avançaram à semifinal da Copa da Inglaterra. O adversário será conhecido em sorteio realizado no domingo (5).
Estêvão lidou com uma lesão na coxa. Ele voltou a ser relacionado para o jogo contra o PSG, que aconteceu em 17/03, pela Liga dos Campeões, mas não entrou em campo.
No dia 21 de março, ele foi acionado na derrota do Chelsea para o Everton por 3 a 0, pelo Campeonato Inglês - ele não disputava uma partida desde 13 de fevereiro. Neste sábado (4), diante do Port Vale, foi titular e atuou durante toda a partida. 