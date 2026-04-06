Dorival Junior deixou o Corinthians com os títulos da Copa do Brasil e Supercopa do Brasil - Pablo Porciuncula / AFP

Dorival Junior deixou o Corinthians com os títulos da Copa do Brasil e Supercopa do BrasilPablo Porciuncula / AFP

Publicado 06/04/2026 07:24





Em comunicado, o clube agradeceu aos profissionais da comissão pelos serviços prestados, "marcados por importantes conquistas à frente da equipe, como a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026, resultados que permanecerão na história da instituição".



LEIA MAIS: Endrick é criticado pela imprensa esportiva europeia depois de empate no Francês O Corinthians anunciou a demissão do técnico Dorival Júnior na noite deste domingo (5), após derrota para o Internacional por 1 a 0 na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O time será comandado pelo interino William Batista, treinador do sub-20, até que um novo comandante seja definido.Em comunicado, o clube agradeceu aos profissionais da comissão pelos serviços prestados, "marcados por importantes conquistas à frente da equipe, como a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026, resultados que permanecerão na história da instituição".

Técnico com passagens por Vasco, Fluminense e Flamengo, onde ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil em 2022, Dorival estava balançando no cargo há um tempo. Apesar dos títulos conquistados, o Corinthians não vence há nove jogos e está na 16ª posição do Campeonato Brasileiro.

Alvos definidos

O Corinthians trabalha para anunciar um novo treinador a tempo da estreia na Libertadores, na próxima quinta-feira (9). O clube, conforme o "ge", já tem dois alvos, velhos conhecidos das torcidas cariocas: Tite, que passou pelo Flamengo em 2023 e 2024, e Fernando Diniz, campeão da Libertadores pelo Fluminense em 2023, além de ter comandado do Vasco em 2025 e nos primeiros meses de 2026.