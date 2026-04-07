Troféus da Libertadores e da Copa Sul-Americana: campeões dos torneios terão direito a bolada - Divulgação/conmebol

Troféus da Libertadores e da Copa Sul-Americana: campeões dos torneios terão direito a boladaDivulgação/conmebol

Publicado 07/04/2026 12:00

A Conmebol divulgou os valores de premiação dea Libertadores e da Copa Sul-Americana de 2026, cujas fases de grupos começam nesta terça-feira (7). Em relação a 2025, a principal competição continental, entretanto, tem pouca diferença nos valores.



Houve um pequeno aumento de 10 mil dólares por vitória na fase de grupos da Libertadores: no ano passado era de 330 mil dólares e passou para 340 mil dólares (cerca de R$ 1,7 milhão). Além disso, o campeão embolsará um prêmio de 25 milhões de dólares (R$ 128,8 milhões) somente pela conquista, diferença de 1 milhão de dólares em relação a 2025.



A premiação de cada fase da Libertadores



Fora esses dois valores, não houve alteração para as outras fases da competição. Com isso, o campeão pode somar um total de 40 milhões de dólares (R$ 206,1 milhões).



Participação na fase de grupos: USD 1.000.000 (R$ 5.152.600)



Vitória na fase de grupos: USD 340.000 (R$ 1.751.884)



Oitavas de final: USD 1.250.000 (R$ 6.440.750)



Quartas de final: USD 1.700.000 (R$ 8.759.420)



Semifinal: USD 2.300.000 (R$ 11.850.980)



Vice-campeão: USD 7.000.000 (R$ 36.068.200)



Campeão: USD 25.000.000 (R$ 128.815.000)

A premiação da Copa Sul-Americana de 2026



Por outro lado, a segunda competição continental teve aumento apenas para os dois finalistas e por vitória na fase de grupos. O campeão da Copa Sul-Americana de 2025 recebeu 6,5 milhões de dólares, mas nesta temporada terá direito a 10 milhões de dólares (R$ 51.526.000).



Já o vice fica com 2,5 milhões de dólares (R$ 12.881.500), 500 mil a mais. E cada vitória na atual fase renderá aos clubes 125 mil dólares (R$ 644 mil), ou seja, valor superior em 10 mil em relação a 2025.



Ao todo, o campeão pode somar 12,9 milhões de dólares (mais de R$ 70 milhões).



Participação na fase de grupos: USD 300.000 (R$ 1.545.780)



Vitória na fase de grupos: USD 125.000 (R$ 644.075)



Oitavas de final: USD 500.000 (R$ 2.576.300)



Quartas de final: USD 600.000 (R$ 3.091.560)



Semifinal: USD 700.000 (R$ 3.606.820)



Vice-campeão: USD 800.000 (R$ 4.122.080)



Campeão: USD 10.000.000 (R$ 51.526.000)



