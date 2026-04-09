Junior Barranquilla e Palmeiras empataram em 1 a 1 na estreia na Libertadores, pelo Grupo FLuis Acosta / AFP
Torcedor morre em briga após jogo do Palmeiras pela Libertadores, na Colômbia
Confusão aconteceu nos arredores do Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena
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Julgado pelo STJD, Barros não desfalcará o Vasco contra o Remo; Pedrinho é absolvido
Meio-campista recebeu apenas uma partida de suspensão, mas já cumpriu
Com novidades, Botafogo divulga relacionados para estreia na Sul-Americana
Duelo será nesta quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos
Com três árbitros, Brasil é o país com mais representantes na Copa do Mundo de 2026
Outros seis auxiliares também estão confirmados para trabalhar nos jogos do torneio
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Atleta vestiu a camisa rubro-negra em 370 partidas, ultrapassando o paraguaio Modesto Bría
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