Neymar em ação contra o Atlético-MGRaul Baretta/Santos FC
Cuca exalta atuação e forma física de Neymar contra o Galo: 'Encheu o tanque'
Craque tenta retomar a boa forma antes da convocação para a Copa do Mundo
Jardim valoriza atuação do Flamengo: 'Poderíamos ter feito três ou quatro gols'
Técnico classificou vitória como 'gigantesca'
Luis Zubeldía assume culpa por atuação ruim em clássico: 'Responsável sou eu'
Treinador, no entanto, destacou garra da equipe, que saiu perdendo por 2 a 0, descontou com Savarino e pressionou no fim
Savarino analisa derrota para Flamengo: 'Tivemos chances, mas não alcançamos o empate'
Fluminense perdeu por 2 a 1; meia marcou o gol do Tricolor
Pedro se isola como artilheiro do século do Flamengo e diz: 'Gratificante'
Jogador marcou os dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense
Com dois gols de Pedro, Flamengo vence o Fluminense no Maracanã
Equipe de Leonardo Jardim abriu 2 a 0 e Tricolor diminuiu com Savarino
Franclim Carvalho lamenta empate com Coritiba: 'Fizemos muito para ganhar o jogo'
Técnico exaltou jogadores que saíram do banco na partida que terminou em 2 a 2
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