Neymar em ação contra o Atlético-MG - Raul Baretta/Santos FC

Neymar em ação contra o Atlético-MGRaul Baretta/Santos FC

Publicado 12/04/2026 12:00

Treinador do Santos, Cuca ficou entusiasmado com a atuação de Neymar na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, neste sábado (11), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o comandante deu detalhes da situação do camisa 10 e não poupou elogios.

"Ele encheu o tanque. Não foi para o Equador (para partida contra o Deportivo Cuenca). Ficou aqui, treinou bastante, encheu o tanque e fez sua melhor partida competitiva. Ele está evoluindo jogo a jogo. A desenvoltura está bem melhor. Não precisa jogar os 90 minutos. Vamos ver como ele reage até terça-feira, mas a gente fica feliz ver ele desfrutar do jogo.", declarou Cuca.

Além de Neymar, Cuca também gostou do desempenho do Santos: "Hoje era dia de vencer. Se vencesse jogando mal, tudo bem, mas ganhou jogando bem. O jogo foi bem jogado no primeiro tempo, manejamos bem e demos poucas chances para o Galo, que é um time que sabe jogar fora de casa. Nós neutralizamos bem e tivemos muitas oportunidades de matar o jogo. O time está criando, jogando bem", completou.

Em busca de uma sequência de bons jogos, Neymar deve voltar a campo com o Santos na próxima terça-feira (14), contra o Deportivo Recoleta, do Paraguai, na Vila Belmiro, pela 2ª rodada da Sul-Americana. Em seguida, o Peixe recebe o Fluminense, no domingo (19), pelo Brasileirão.