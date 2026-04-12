Cherki foi um dos destaques do jogo, com duas assistências - Reprodução / Instagram

Cherki foi um dos destaques do jogo, com duas assistênciasReprodução / Instagram

Publicado 12/04/2026 17:03

O Manchester City venceu o Chelsea por 3 a 0 neste domingo (12) em Londres, com duas assistências de Rayan Cherki, colocando uma pressão imensa sobre o líder do Campeonato Inglês, o Arsenal, que havia sido derrotado no sábado pelo Bournemouth.



A equipe de Pep Guardiola, atualmente em segundo lugar com 64 pontos, está em condições de igualar a pontuação do Arsenal, primeiro lugar com 70 pontos, caso derrote o líder no próximo domingo (19), jogando em casa, e vença o Crystal Palace numa partida adiada.



O Arsenal havia deixado tudo em aberto no sábado ao perder por 2 a 1 em casa para o Bournemouth, e seus perseguidores agora se lançaram de vez na disputa pelo título, impulsionados por Cherki, que deu as duas assistências para os gols no segundo tempo de Nico O'Reilly e Marc Guéhi.

Provocações ao Arsenal

"Está assistindo, Arsenal?", entoaram os torcedores visitantes em Stamford Bridge após o terceiro gol, marcado por Jérémy Doku.



O clima é bem mais sombrio no Chelsea, após esta quarta derrota em cinco jogos do campeonato.

A quinta e última posição, que dá acesso à próxima edição da Liga dos Campeões, atualmente ocupada pelo Liverpool, fica cada vez mais distante, restando apenas seis rodadas para o fim.



Os 'Blues' de Liam Rosenior se mostraram muito mais perigosos que o City no primeiro tempo: Gianluigi Donnarumma se salvou graças a uma marcação de impedimento em um gol de Marc Cucurella, foi obrigado a fazer uma defesa espetacular em um chute de Pedro Neto e teve de sair rapidamente do gol para interceptar João Pedro, entre outros lances perigosos.



No entanto, após o intervalo, a dinâmica mudou abruptamente, proporcionando as primeiras grandes chances para Erling Haaland e Cherki.



Quatro minutos depois, o camisa 10 francês se livrou de um defensor com um corte preciso e cruzou na medida para Nico O'Reilly, que cabeceou para o fundo da rede após se livrar de Andrey Santos.



O ex-jogador do Lyon, de 22 anos, marcou novamente com um passe brilhante para Marc Guéhi, outro zagueiro artilheiro, após uma bela arrancada em direção à área.



O gol que selou a vitória veio de um arremesso lateral cobrado pelo goleiro Robert Sánchez para Moisés Caicedo, que estava sendo pressionado por Doku, que marcou seu segundo gol na liga nesta temporada, cinco meses depois do primeiro.



