Rafael Navarro soma oito partipações em gols nas últimas cinco partidas pelo Colorado Rapids - Reprodução / Colorado Rapids

Rafael Navarro soma oito partipações em gols nas últimas cinco partidas pelo Colorado RapidsReprodução / Colorado Rapids

Publicado 13/04/2026 13:25

Estados Unidos - Ex- Botafogo , Rafael Navarro vive ótimo momento na MLS, a liga norte-americana de futebol. Com dois gols e uma assistência, o atacante comandou a goleada do Colorado Rapids sobre o Houston Dynamo por 6 a 2, no último sábado (11). Agora, soma oito partipações (cinco gols e três assistências) nas últimas cinco partidas.





Rafael Navarro era o único brasileiro em campo pelos donos da casa, enquanto o adversário tinha Guilherme, ex-Santos, e Antônio Carlos e Felipe Andrade, ambos ex-



"É sempre especial poder marcar, principalmente para um atacante que vive de gols. Poder ajudar o time mais uma vez, agora com dois gols e uma assistência, é muito gratificante. Estou vivendo uma boa fase, e isso é fruto de muito trabalho e dedicação no dia a dia", disse o jogador. Além disso, chegou ao seu 33º gol e tornou-se o sexto maior artilheiro do clube de todos os tempos.Rafael Navarro era o único brasileiro em campo pelos donos da casa, enquanto o adversário tinha Guilherme, ex-Santos, e Antônio Carlos e Felipe Andrade, ambos ex- Fluminense . A vitória levou o Colorado Rapids à sexta colocação da Conferência Oeste, com 12 pontos em sete jogos."É sempre especial poder marcar, principalmente para um atacante que vive de gols. Poder ajudar o time mais uma vez, agora com dois gols e uma assistência, é muito gratificante. Estou vivendo uma boa fase, e isso é fruto de muito trabalho e dedicação no dia a dia", disse o jogador.

"Nossa equipe está se encaixando e as coisas vão acontecendo naturalmente. Agora é seguir trabalhando pra que os gols continuem saindo e a gente possa seguir subindo na tabela", completou.

O Colorado Rapids volta a campo nesta terça-feira (14) para enfrentar, em casa, o Union Omaha, pela segunda rodada da Copa dos Estados Unidos.