Momento em que Sebastián Ferreira leva uma bolada no rosto e faz o gol pelo OlímpiaReprodução / Internet
O zagueiro tentou afastar o rebote do goleiro e acertou o adversário, que nem sequer comemorou. Antes, ele já havia balançado a rede. O doblete garantiu a vitória por 2 a 0.
CURIOSO GOL DE PENAL— Jose Borda (@Borda_analista) April 13, 2026
En Rubio Ñu vs Olimpia de la Liga Paraguaya ocurrió un gol de penal de los más raros del fútbol, Ferreira de Olimpia cobró el penal, el portero lo tapó, Martínez el defensor quiso despejar el balón y el rechazo le pegó en la cara al cobrador y gol. Vean pic.twitter.com/ZiAa9SZbXz
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