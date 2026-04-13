Momento em que Sebastián Ferreira leva uma bolada no rosto e faz o gol pelo OlímpiaReprodução / Internet

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Paraguai - Ex-jogador do Vasco, Sebastián Ferreira protagonizou um lance inusitado no duelo entre Olímpia e Rubio Ñu, no último domingo (12), pelo Campeonato Paraguaio. O atacante perdeu um pênalti mas, na sequência, levou uma bolada no rosto e viu a bola entrar.

O zagueiro tentou afastar o rebote do goleiro e acertou o adversário, que nem sequer comemorou. Antes, ele já havia balançado a rede. O doblete garantiu a vitória por 2 a 0. 
Sebastián Ferreira teve passagem apagada pelo Vasco, em 2023. À época, foi emprestado pelo Houston Dynamo (EUA). Ao todo, deu uma assistência em 13 jogos.