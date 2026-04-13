Momento em que Sebastián Ferreira leva uma bolada no rosto e faz o gol pelo Olímpia - Reprodução / Internet

Momento em que Sebastián Ferreira leva uma bolada no rosto e faz o gol pelo OlímpiaReprodução / Internet

Publicado 13/04/2026 14:01 | Atualizado 13/04/2026 14:01





O zagueiro tentou afastar o rebote do goleiro e acertou o adversário, que nem sequer comemorou. Antes, ele já havia balançado a rede. O doblete garantiu a vitória por 2 a 0. Paraguai - Ex-jogador do Vasco , Sebastián Ferreira protagonizou um lance inusitado no duelo entre Olímpia e Rubio Ñu, no último domingo (12), pelo Campeonato Paraguaio. O atacante perdeu um pênalti mas, na sequência, levou uma bolada no rosto e viu a bola entrar.O zagueiro tentou afastar o rebote do goleiro e acertou o adversário, que nem sequer comemorou. Antes, ele já havia balançado a rede. O doblete garantiu a vitória por 2 a 0.

CURIOSO GOL DE PENAL

En Rubio Ñu vs Olimpia de la Liga Paraguaya ocurrió un gol de penal de los más raros del fútbol, Ferreira de Olimpia cobró el penal, el portero lo tapó, Martínez el defensor quiso despejar el balón y el rechazo le pegó en la cara al cobrador y gol. Vean pic.twitter.com/ZiAa9SZbXz — Jose Borda (@Borda_analista) April 13, 2026