Talles Magno comemora pelo New York City, dos Estados UnidosDivulgação / NYCFC
Ex-Vasco brilha nos Estados Unidos com primeiro hat-trick da carreira
Talles Magno comanda goleada do New York City por 5 a 2 em sua primeira partida como titular na temporada
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