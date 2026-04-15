Talles Magno comemora pelo New York City, dos Estados Unidos - Divulgação / NYCFC

Talles Magno comemora pelo New York City, dos Estados UnidosDivulgação / NYCFC

Publicado 15/04/2026 15:59

Estados Unidos - Talles Magno viveu uma noite especial nesta terça-feira (14) ao marcar o primeiro hat-trick de sua carreira profissional. O atacante ex-Vasco foi o grande destaque na goleada do New York City por 5 a 2 sobre o Westchester, pela Copa dos Estados Unidos, resultado que garantiu a classificação da equipe no duelo único dos 16-avos de final. Em seu primeiro jogo como titular na temporada, o brasileiro aproveitou a oportunidade e decidiu a partida balançando a rede três vezes.

O desempenho reforça o bom momento do atleta em 2026. Em oito jogos, já são quatro gols marcados, números que ganham ainda mais relevância diante do histórico recente no clube. Desde que chegou ao New York City, o atacante soma 108 partidas, com 23 gols e 11 assistências, alcançando 34 participações diretas em gols e se consolidando como uma peça cada vez mais importante no setor ofensivo da equipe.



Revelado no Vasco, Talles foi negociado com o Grupo City em 2021 por cerca de R$ 42 milhões, acrescidos de variáveis. Recentemente, ele esteve emprestado ao Corinthians entre agosto de 2024 e dezembro de 2025, período em que o clube paulista conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Após o fim do vínculo no Brasil, o jogador retornou ao elenco do clube norte-americano para a atual temporada.

Agora o New York City FC volta a campo no próximo sábado (18), quando duela contra o Charlotte FC pela MLS. Já pela Copa dos Estados Unidos, a equipe deve disputar as oitavas de final na semana do dia 29 de abril.