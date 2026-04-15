Neymar jogando contra o Deportivo Recoleta, nesta terça-feira (15) - Raul Baretta / Santos

Neymar jogando contra o Deportivo Recoleta, nesta terça-feira (15)Raul Baretta / Santos

Publicado 15/04/2026 15:00

Rio — A atuação de Neymar pelo Santos contra o Deportivo Recoleta, nesta terça-feira (14), pela Copa Sul-Americana, rendeu elogios da imprensa internacional. O jornal "AS", da Espanha, destacou o gol marcado pelo craque no empate em 1 a 1 e opinou que ele segue sendo um dos candidatos para ser convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.



"Neymar não perde a fé e segue se candidatando a ser um dos nomes de Ancelotti em sua lista definitiva para a Copa do Mundo. O astro brasileiro voltou a marcar pelo Santos no empate em 1 a 1 com o Recoleta, pela Copa Sul-Americana. No entanto, o fraco resultado em casa acendeu a ira dos torcedores e ofuscou a boa atuação do camisa 10 do Santos, com um confronto verbal que não passou disso", afirmou a matéria, assinada pelo jornalista Víctor Martin.

O texto destacou a recuperação do jogador nas últimas semanas e o seu retorno de lesão. "Neymar disputou sua segunda partida após a intervenção no joelho e foi decisivo para salvar um ponto para o Santos. Depois de parar por um par de semanas para focar na melhora da resistência, força e velocidade, o camisa 10 santista mostrou que está no caminho certo ao acompanhar perfeitamente um contra-ataque e encontrar o lugar ideal para aparecer e marcar o primeiro gol quando mal haviam se passado quatro minutos de jogo."



O jornal também ressaltou as estatísticas de Neymar no confronto. Durante os 90 minutos, o atleta somou seis passes decisivos e cinco recuperações de bola no setor defensivo. "Ancelotti exige que ele esteja '100% fisicamente', e o fato de realizar esse tipo de esforço defensivo é um bom sinal", analisou.

Neymar tem pouco mais de 10 jogos até a convocação final de Ancelotti, em 18 de maio. "Embora o italiano saiba de suas limitações após um carrossel de lesões e aos 34 anos de idade, o fato de pensar em centralizar sua posição, no caso de convocá-lo, é um convite para potencializar os atributos que o astro brasileiro ainda mantém intactos", concluiu o texto.