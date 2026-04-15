João Fonseca tem 19 anos - Harry How / Getty Images via AFP

João Fonseca tem 19 anosHarry How / Getty Images via AFP

Publicado 15/04/2026 16:27

Rio - O tenista João Fonseca avançou no torneio do ATP 500 de Munique e agora enfrentará o americano Ben Shelton, top 10 do ranking da ATP. Ele avançou no torneio após superar o belga Alexander Blockx, nesta quarta-feira (15), por 2 sets a 0.

O brasileiro venceu, pela segunda vez seguida, o francês Arthur Rinderknech também nesta quarta-feira, em duelo válido pela segunda rodada do torneio na Alemanha. João Fonseca venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Ben Shelton atualmente figura em sexto lugar no ranking da ATP. Entretanto, com a atualização em tempo real, o americano caiu para o 8º lugar, sendo o atual vice-campeão do torneio. A partida está marcada para a próxima sexta-feira (17), mas ainda sem um horário definido.

Pela primeira vez na carreira, João Fonseca chega às quartas de final em semanas consecutivas em torneios da ATP. Ainda que seja eliminado pelo americano, o jovem tenista brasileiro deve ganhar posições no ranking mundial.