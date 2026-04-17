Tatiana Sampaio, à esquerda, recebeu o troféu de Laís Souza - Reprodução / Instagram

Tatiana Sampaio, à esquerda, recebeu o troféu de Laís SouzaReprodução / Instagram

Publicado 17/04/2026 12:17

A ex-ginasta Laís Souza, que ficou tetraplégica em 2014 após se acidentar em treino de esqui livre, apareceu de pé em público pela primeira vez nesta quinta-feira (16). Ela entrou no palco de um evento de tecnologia em São Paulo, caminhando com uma órtese, para participar da entrega do Prêmio Brazilian Engineering 2026 à pesquisadora Tatiana Sampaio.



"Espero que a gente possa fazer parte, que eu esteja viva aqui, que eu possa entrar nesse palco em um outro momento me mexendo de verdade, andando de verdade, abraçando de verdade. Não que eu não esteja. Com certeza eu estou aqui, mas com meus próprios movimentos", disse.



Tatiana participa de estudos sobre a polilaminina, proteína que tem sido usada com sucesso no tratamento de lesões na medula espinhal de diversos pacientes.

"Sou uma grande admiradora do seu trabalho e torço muito para que todos consigam colher frutos da sua pesquisa no futuro. Hoje eu venho aqui, representando a esperança de milhões de brasileiros para entregar o Prêmio Brazilian Engineering 2026 pela descoberta da polilaminina, uma inovação com potencial para transformar o tratamento de lesões medulares", escreveu Laís nas redes sociais, parabenizando a cientista pela conquista.

Relembre o acidente

Laís Souza tem 37 anos. Figura consagrada na ginástica artística, com participações nas Olimpíadas 2008 e em campeonatos mundiais da categoria, começou a treinar esqui aéreo em 2013.



Até que em 27 de janeiro de 2014, ela se acidentou nos Estados Unidos, enquanto treinava para as Olimpíadas de Inverno do ano. A atleta se chocou com uma árvore, sofrendo trauma severo em duas vértebras, deixando-a tetraplégica.