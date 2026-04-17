Cristiano Ronaldo joga pelo Al-NassrDivulgação / Al-Nassr

Mais artigos de O Dia
O Dia
Ídolo do futebol inglês, Gary Lineker revelou que Cristiano Ronaldo parou de segui-lo no Instagram. Durante participação no podcast "The Rest is Football", transmitido nesta quinta-feira (16), ele disse que o motivo é por ele ter dito que Messi é melhor do que o português do Al-Nassr.

"Cristiano Ronaldo não gosta muito de mim. Não o magoei com nada que disse sobre ele. Estou apenas sendo honesto e acho que Messi é, no geral, um jogador de futebol melhor. Ele deixou de me seguir no Instagram. Vou superar isso", disse.
fotogaleria
Gary Lineker, durante participação no podcast 'The Rest is Football' - Reprodução / YouTube
Cristiano Ronaldo joga pelo Al-Nassr - Divulgação / Al-Nassr
LEIA MAIS: De olho na Copa, Bruno Guimarães está próximo de retorno no Newcastle
Em julho de 2025, Lineker afirmou que o argentino é o seu "jogador favorito de todos os tempos". "Mesmo entre outros grandes como Cruyff, Zidane, Ronaldo... Messi está claramente um nível acima deles, o que é impressionante", opinou, na ocasião.

Lineker tem 65 anos. Até hoje, é o maior artilheiro da seleção inglesa em Copas do Mundo, com 10 gols, e foi artilheiro do Campeonato Inglês por três times diferentes: Leicester, Everton e Tottenham. Começou a jogar profissionalmente em 1978 e se aposentou em 1994.