Cristiano Ronaldo joga pelo Al-Nassr - Divulgação / Al-Nassr

Cristiano Ronaldo joga pelo Al-NassrDivulgação / Al-Nassr

Publicado 17/04/2026 14:46

Ídolo do futebol inglês, Gary Lineker revelou que Cristiano Ronaldo parou de segui-lo no Instagram. Durante participação no podcast "The Rest is Football", transmitido nesta quinta-feira (16), ele disse que o motivo é por ele ter dito que Messi é melhor do que o português do Al-Nassr.



"Cristiano Ronaldo não gosta muito de mim. Não o magoei com nada que disse sobre ele. Estou apenas sendo honesto e acho que Messi é, no geral, um jogador de futebol melhor. Ele deixou de me seguir no Instagram. Vou superar isso", disse.

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Em julho de 2025, Lineker afirmou que o argentino é o seu "jogador favorito de todos os tempos". "Mesmo entre outros grandes como Cruyff, Zidane, Ronaldo... Messi está claramente um nível acima deles, o que é impressionante", opinou, na ocasião.



Lineker tem 65 anos. Até hoje, é o maior artilheiro da seleção inglesa em Copas do Mundo, com 10 gols, e foi artilheiro do Campeonato Inglês por três times diferentes: Leicester, Everton e Tottenham. Começou a jogar profissionalmente em 1978 e se aposentou em 1994.