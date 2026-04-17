Hervé Renard, ex-técnico da Arábia SauditaWilliam West / AFP
Renard, de 57 anos, havia retornado para uma segunda passagem como técnico no final de 2024 e comandou a equipe durante o último Mundial, no Catar.
Ao ser questionado pela AFP se poderia confirmar as informações sobre sua demissão, noticiada primeiramente pela emissora francesa RMC, o técnico francês respondeu afirmativamente.
Renard também ocupará para sempre um lugar na história do futebol saudita por ter alcançado um de seus maiores feitos: a vitória por 2 a 1 sobre a Argentina na estreia na Copa do Mundo do Catar, que a 'Albiceleste' de Lionel Messi acabaria conquistando depois.
Após aquele torneio, em 2023, Renard deixou a seleção saudita para assumir o comando da seleção feminina da França. No entanto, após ser dispensado devido ao desempenho insatisfatório das 'Bleues' nos Jogos de Paris (onde foram eliminadas nas quartas de final), ele retornou à Arábia Saudita para conduzir a equipe rumo à Copa do Mundo na América do Norte, substituindo o italiano Roberto Mancini.
Na Copa de 2026, a Arábia Saudita vai enfrentar a Espanha e o Uruguai no Grupo H, que é completado pela seleção de Cabo Verde.
Nessa fase de grupos, a Arábia Saudita iniciará sua campanha contra a 'Celeste' em 15 de junho, em Miami. Seis dias depois, enfrentará a seleção espanhola em Atlanta.
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