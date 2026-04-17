Alejandro Restrepo, técnico do Independiente Medellín, no jogo contra o FlamengoFoto: Sergio Moraes
"Foi o jogo mais difícil que disputamos este ano, pela intensidade e qualidade do adversário. O Flamengo tem jogadores que já atuaram em ligas muito importantes do mundo. A intensidade com que se jogou aqui, com o apoio da torcida, nos deixa um aprendizado. Se queremos nos classificar, teremos que fazer uma partida perfeita em casa", declarou o treinador.
Na partida, o Flamengo abriu o placar com Lucas Paquetá, aos 15 minutos do primeiro tempo. O time colombiano diminuiu com Yony González, ex-Fluminense, aos 40. Nos acréscimos, Bruno Henrique marcou o segundo. Na etapa final, Arrascaeta e Pedro completaram a goleada.
Com a vitória, o Rubro-Negro manteve os 100% de aproveitamento e lidera o Grupo A, com seis pontos. Na sequência aparecem Estudiantes de La Plata (ARG), com quatro, Independiente Medellín, com um, e o Cusco (PER), ainda sem pontuar.
O próximo compromisso do Flamengo será no domingo (19), contra o Bahia, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.
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