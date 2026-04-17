Pep Guardiola tem contrato com o Manchester City até o meio de 2027 - Oli Scarff / AFP

Pep Guardiola tem contrato com o Manchester City até o meio de 2027Oli Scarff / AFP

Publicado 17/04/2026 14:57

Inglaterra - Pep Guardiola não usou meias palavras para definir o peso do confronto deste domingo (19), contra o Arsenal, no Etihad Stadium. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (17), o comandante do Manchester City classificou o duelo direto como uma verdadeira final de Campeonato Inglês. A seis pontos do líder, embora com um jogo a menos, o espanhol foi categórico sobre a margem de erro: "É óbvio. Se perdermos, acabou".



Apesar da pressão, Guardiola demonstrou confiança na evolução de seu elenco, que não perde no cenário doméstico desde janeiro. O treinador destacou que a crença do grupo é o motor para buscar a ultrapassagem faltando sete partidas para o fim.

"Se pudéssemos comprar confiança em um supermercado, compraríamos imediatamente. É um dos aspectos mais importantes", afirmou, ressaltando que o City está "pronto" para o desafio de superar o rival londrino.



Para repetir o sucesso de temporadas anteriores, quando os Citizens buscaram o título após perseguir o Arsenal, Pep quer resgatar o espírito demonstrado na recente conquista da Copa da Liga Inglesa. Ele citou a atuação contra os Gunners em Wembley como o padrão a ser seguido.

"Se jogarmos como no segundo tempo durante os 95 minutos e eles jogarem como no segundo tempo, vamos ganhar", concluiu.



