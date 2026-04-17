Neymar não vive boa fase desde que retornou ao Santos - Raul Baretta / Santos FC

Neymar não vive boa fase desde que retornou ao SantosRaul Baretta / Santos FC

Publicado 17/04/2026 12:46

Neymar está sem prestígio não apenas no Brasil, mas até na Finlândia. O camisa 10 do Santos foi a capa da revista 'Urheilu', segunda publicação esportiva mais antiga do mundo, mas com forte crítica sobre seu momento atual e o chama de piada.



O texto da chamada destaca o potencial do brasileiro que nunca se tornou realidade para ser o melhor jogador. E faz um questionamento duro.



"Neymar era o príncipe adorado que nunca foi coroado rei. Por que ele acabou se tornando uma piada?"



O título da capa tem a tradução literal "O Filho Pródigo". Entretanto, o termo finlandês "Tuhlaajapoika" é uma referência bíblica à parábola do filho pródigo, alguém que tinha tudo, desperdiça oportunidades e depois retorna.



Capa da revista finlandesa Urheilu Reprodução

Neymar protagonizou polêmicas recentes

Neymar se destaca mais pelo fora de campo do que dentro.

A crítica foi feita na semana passada, antes do jogador discutir com torcedores do Santos após a derrota em casa na Copa Sul-Americana. E vem num momento em que

vê o sonho de disputar a Copa do Mundo cada vez mais distante, principalmente por causa do seu desempenho em campo e a falta de uma sequência de partidas. Antes, já havia causado indignação por uma fala considerada machista . Em paralelo, o camisa 10e, principalmente por causa do seu desempenho em campo e a falta de uma sequência de partidas.