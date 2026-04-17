Neymar não vive boa fase desde que retornou ao SantosRaul Baretta / Santos FC

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Neymar está sem prestígio não apenas no Brasil, mas até na Finlândia. O camisa 10 do Santos foi a capa da revista 'Urheilu', segunda publicação esportiva mais antiga do mundo, mas com forte crítica sobre seu momento atual e o chama de piada.
O texto da chamada destaca o potencial do brasileiro que nunca se tornou realidade para ser o melhor jogador. E faz um questionamento duro.
"Neymar era o príncipe adorado que nunca foi coroado rei. Por que ele acabou se tornando uma piada?"
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O título da capa tem a tradução literal "O Filho Pródigo". Entretanto, o termo finlandês "Tuhlaajapoika" é uma referência bíblica à parábola do filho pródigo, alguém que tinha tudo, desperdiça oportunidades e depois retorna.
Capa da revista finlandesa Urheilu - Reprodução
Capa da revista finlandesa UrheiluReprodução

Neymar protagonizou polêmicas recentes

A crítica foi feita na semana passada, antes do jogador discutir com torcedores do Santos após a derrota em casa na Copa Sul-Americana. E vem num momento em que Neymar se destaca mais pelo fora de campo do que dentro. 
Antes, já havia causado indignação por uma fala considerada machista. Em paralelo, o camisa 10 vê o sonho de disputar a Copa do Mundo cada vez mais distante, principalmente por causa do seu desempenho em campo e a falta de uma sequência de partidas.
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Neymar não vive boa fase desde que retornou ao Santos
Capa da revista finlandesa Urheilu