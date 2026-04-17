Escudo da Chapecoense - Foto: Agência AFP

Escudo da ChapecoenseFoto: Agência AFP

Publicado 17/04/2026 16:42

A Chapecoense tenta organizar um amistoso contra o Atlético Nacional no dia 12 de julho, na Arena Condá. A ideia é homenagear as vítimas do acidente aéreo que matou 71 pessoas, em 2016. A partida marcará os dez anos da tragédia. A informação foi divulgada pelo site 'ge'.





O clube catarinense planeja realizar o jogo durante a Copa do Mundo. A diretoria trabalha internamente para fechar detalhes, como apoio logístico ao Atlético Nacional e consultas à CBF e à Conmebol para oficializar o duelo.



O acidente ocorreu no dia 29 de novembro de 2016, quando a delegação da Chapecoense, junto com jornalistas, membros da diretoria e comissão técnica, viajava para Medellín para enfrentar o Atlético Nacional pelo jogo de ida da final da Sul-Americana. Leia mais: Seleção demite treinador a menos de 60 dias da estreia na Copa do Mundo O clube catarinense planeja realizar o jogo durante a Copa do Mundo. A diretoria trabalha internamente para fechar detalhes, como apoio logístico ao Atlético Nacional e consultas à CBF e à Conmebol para oficializar o duelo.O acidente ocorreu no dia 29 de novembro de 2016, quando a delegação da Chapecoense, junto com jornalistas, membros da diretoria e comissão técnica, viajava para Medellín para enfrentar o Atlético Nacional pelo jogo de ida da final da Sul-Americana.

A aeronave da companhia LaMia caiu com 77 pessoas a bordo, próximo ao aeroporto de Medellín, na Colômbia. Uma pane seca fez com que o avião não alcançasse a pista de pouso, resultando na morte de 71 pessoas.



Dias após o ocorrido, em 30 de novembro, o Atlético Nacional enviou uma carta à Conmebol solicitando a entrega do título da Sul-Americana à equipe catarinense, que foi declarada campeã da competição.