Escudo da ChapecoenseFoto: Agência AFP
O clube catarinense planeja realizar o jogo durante a Copa do Mundo. A diretoria trabalha internamente para fechar detalhes, como apoio logístico ao Atlético Nacional e consultas à CBF e à Conmebol para oficializar o duelo.
O acidente ocorreu no dia 29 de novembro de 2016, quando a delegação da Chapecoense, junto com jornalistas, membros da diretoria e comissão técnica, viajava para Medellín para enfrentar o Atlético Nacional pelo jogo de ida da final da Sul-Americana.
Dias após o ocorrido, em 30 de novembro, o Atlético Nacional enviou uma carta à Conmebol solicitando a entrega do título da Sul-Americana à equipe catarinense, que foi declarada campeã da competição.
Dez anos após a tragédia, a equipe retornou à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. No momento, o clube ocupa a 19ª colocação, com oito pontos, e volta a campo neste sábado (18), contra o Botafogo. A partida será às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá.
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