Escudo da ChapecoenseFoto: Agência AFP

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A Chapecoense tenta organizar um amistoso contra o Atlético Nacional no dia 12 de julho, na Arena Condá. A ideia é homenagear as vítimas do acidente aéreo que matou 71 pessoas, em 2016. A partida marcará os dez anos da tragédia. A informação foi divulgada pelo site 'ge'.
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O clube catarinense planeja realizar o jogo durante a Copa do Mundo. A diretoria trabalha internamente para fechar detalhes, como apoio logístico ao Atlético Nacional e consultas à CBF e à Conmebol para oficializar o duelo.

O acidente ocorreu no dia 29 de novembro de 2016, quando a delegação da Chapecoense, junto com jornalistas, membros da diretoria e comissão técnica, viajava para Medellín para enfrentar o Atlético Nacional pelo jogo de ida da final da Sul-Americana.
A aeronave da companhia LaMia caiu com 77 pessoas a bordo, próximo ao aeroporto de Medellín, na Colômbia. Uma pane seca fez com que o avião não alcançasse a pista de pouso, resultando na morte de 71 pessoas.

Dias após o ocorrido, em 30 de novembro, o Atlético Nacional enviou uma carta à Conmebol solicitando a entrega do título da Sul-Americana à equipe catarinense, que foi declarada campeã da competição.
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Dez anos após a tragédia, a equipe retornou à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. No momento, o clube ocupa a 19ª colocação, com oito pontos, e volta a campo neste sábado (18), contra o Botafogo. A partida será às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá.