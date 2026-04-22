Página da seleção brasileira no próximo álbum da Copa do Mundo, que será lançado no dia 1º de maio - Reprodução

Página da seleção brasileira no próximo álbum da Copa do Mundo, que será lançado no dia 1º de maioReprodução

Publicado 22/04/2026 00:00

O álbum de figurinhas da Copa do Mundo da Panini, febre a cada edição do Mundial, foi lançado na Espanha, mas um fator chamou atenção. A página da seleção brasileira não conta com Neymar entre os prováveis convocados.

Historicamente, o álbum costuma sair para as bancas antes mesmo das listas finais dos treinadores das seleções, o que gera 'erros' a cada edição. Na versão 2026, cada elenco conta com 18 figurinhas de jogadores. Dessa forma, a Panini 'apostou' que o técnico Carlo Ancelotti não convocará Neymar ao Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México.

Uma outra curiosidade fica por conta da presença de Rodrygo, do Real Madrid, entre os cromos brasileiros. Afinal, o atacante sofreu o rompimento do ligamento cruzado anterior, além do menisco do joelho direito, o que o tirou a possibilidade de disputar sua segunda Copa do Mundo.

Por outro lado, o meia Lucas Paquetá e o zagueiro Danilo, ambos do Flamengo, estão representando o futebol carioca nesta edição.

Ao todo, o álbum contará com 980 figurinhas, visto que o número de seleções aumentou de 32 para 48. O lançamento no Brasil será apenas no dia 1º de maio, com cada pacotinho custando R$ 7 e com sete cromos dentro. O álbum em si, por sua vez, custará R$ 24,90.