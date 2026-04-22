Página da seleção brasileira no próximo álbum da Copa do Mundo, que será lançado no dia 1º de maioReprodução
Panini deixa Neymar fora do álbum da próxima Copa do Mundo
Editora 'apostou' que o camisa 10 do Santos não será convocado para o Mundial
Renato valoriza postura do Vasco e reconhece dificuldades: 'Futebol está parelho'
Treinador destacou a melhora do time no segundo tempo
Spinelli destaca disputa no ataque do Vasco e admite alívio com gols: 'Aproveitei'
Centroavante argentino marcou os gols da vitória sobre o Paysandu por 2 a 0
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Vitória do Vasco na Copa do Brasil tem discussão entre Puma e Thiago Mendes
Jogadores bateram boca na saída do campo após o fim do primeiro tempo
Spinelli marca duas vezes, Vasco vence Paysandu e abre vantagem na Copa do Brasil
Gigante da Colina faz 2 a 0 e se aproxima de vaga para a próxima fase
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