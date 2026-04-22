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O Dia
Goleiros: Alisson e Bento.
Defensores: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Wesley e Danilo.
Meio-campistas: Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Casemiro.
Atacantes: Vinicius Jr., Rodrygo, Luiz Henrique, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão.