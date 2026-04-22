Veja o elenco:
Renato valoriza postura do Vasco e reconhece dificuldades: 'Futebol está parelho'
Treinador destacou a melhora do time no segundo tempo
Spinelli destaca disputa no ataque do Vasco e admite alívio com gols: 'Aproveitei'
Centroavante argentino marcou os gols da vitória sobre o Paysandu por 2 a 0
Panini deixa Neymar fora do álbum da próxima Copa do Mundo
Editora 'apostou' que o camisa 10 do Santos não será convocado para o Mundial
Vitória do Vasco na Copa do Brasil tem discussão entre Puma e Thiago Mendes
Jogadores bateram boca na saída do campo após o fim do primeiro tempo
Spinelli marca duas vezes, Vasco vence Paysandu e abre vantagem na Copa do Brasil
Gigante da Colina faz 2 a 0 e se aproxima de vaga para a próxima fase
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