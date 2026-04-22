Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Leidy Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 22/04/2026 12:17

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, abordou um tema indelicado: a infidelidade. Além de criticas as pessoas que se envolvem em relacionamentos assim, a beldade também deu uma dica para mulheres que aceitam ser amantes.

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"Não se iluda. Ela pode se sentir especial por um tempo, mas se ele não respeita o relacionamento atual, é ainda menos provável que a respeite depois", disse em entrevista ao site "Popular".

De acordo com a beldade, que tem mais de 354 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@leidycardozopy), uma mulher segura não aceita ser a "outra".

"Uma mulher que não compete, que não se contenta com migalhas, que sabe o que merece e se recusa a ser "a outra" em qualquer relacionamento. Essa é a verdadeira rainha, não uma aventura passageira", concluiu.