Jogadores do PSG comemoram gol marcado sobre o Nantes, no Parque dos Príncipes - Franck Fife / AFP

Jogadores do PSG comemoram gol marcado sobre o Nantes, no Parque dos PríncipesFranck Fife / AFP

Publicado 22/04/2026 17:24

O Paris Saint-Germain deu um passo importante em sua corrida rumo ao quinto título seguido da Ligue 1 ao derrotar o Nantes por 3 a 0 em casa nesta quarta-feira (22), em uma partida originalmente agendada para meados de março, válida pela 26ª rodada do Campeonato Francês.

Graças a essa vitória, o PSG amplia sua vantagem sobre o vice-líder Lens de um para quatro pontos, restando cinco rodadas para o término da competição.

O grande destaque da tarde no Parque dos Príncipes foi o georgiano Khvicha Kvaratskhelia, que abriu o placar convertendo um pênalti aos 11 minutos e marcou o terceiro gol no início do segundo tempo (50'), praticamente garantindo o triunfo.

Entre esses dois gols, Desiré Doué marcou dele (37'), com uma assistência de Achraf Hakimi.

O Nantes havia conseguido empatar o placar provisoriamente aos 22 minutos, com um gol de Louis Leroux, que acabou sendo anulado após revisão do VAR.

Esta vitória permite à equipe de Luis Enrique reagir no campeonato após o revés sofrido neste mesmo estádio no último domingo, quando foi derrotado por 2 a 1 pelo Lyon.

Por outro lado, o Nantes, que atualmente é o penúltimo colocado (17º) na tabela, continua a ver suas chances de permanência na elite diminuírem e parece afundar cada vez mais rumo à Ligue 2.

Esta partida entre PSG e Nantes foi adiada em março para permitir que a equipe da capital francesa tivesse a oportunidade de focar 100% no confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Chelsea.

O time parisiense, atual campeão europeu, segue na disputa da Champions. Na próxima terça-feira, vai disputar o jogo de ida de sua semifinal contra o Bayern de Munique, que no domingo se sagrou campeão da Bundesliga.