Jogadores do PSG comemoram gol marcado sobre o Nantes, no Parque dos PríncipesFranck Fife / AFP
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Time de Luis Enrique venceu por 3 a 0 e ampliou a vantagem sobre o Lens, segundo colocado
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