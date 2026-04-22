Rodrygo já caminha com o auxílio de muletasReprodução / X @RodrygoGoes
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Um passo de cada vez! pic.twitter.com/MjRVSDTPzS— Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) April 22, 2026
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