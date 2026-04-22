Rodrygo já caminha com o auxílio de muletasReprodução / X @RodrygoGoes

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Espanha - Atacante do Real Madrid, Rodrygo compartilhou imagens do processo de recuperação da cirurgia no joelho direito nas redes sociais, nesta quarta-feira (22). O brasileiro, que está fora da Copa do Mundo, celebrou o avanço no tratamento e já fez até embaixadinhas. 
"6 semanas. Liberado para pisar no chão. Primeiros balõezinhos (cheio de medo)", escreveu o jogador. Em seguida, ele apareceu andando, de muletas, no CT do clube merengue.
Rodrygo se machucou na derrota para o Getafe, em março - rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho direito. O atacante era nome certo na lista de Carlo Ancelotti, comandante da seleção brasileira. A relação final para o Mundial será divulgada no dia 18 de maio. 

Veja o vídeo publicado por Rodrygo