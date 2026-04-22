Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0, pelo Brasileirão Sub-20 - Leonardo Brasil/Fluminense FC

Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0, pelo Brasileirão Sub-20Leonardo Brasil/Fluminense FC

Publicado 22/04/2026 17:35 | Atualizado 22/04/2026 17:35

Rio - Em um jogo equilibrado, o Flamengo venceu Fluminense por 1 a 0, nesta quarta-feira (22), na Gávea, e se consolidou no G-8 do Brasileirão Sub-20. O atacante argentino Sayago marcou o gol da vitória dos Garotos do Ninho contra os Moleques de Xerém, que sofreram a terceira derrota consecutiva na competição.

Com o resultado, o Flamengo chegou a 13 pontos, assumiu a quinta posição e se consolidou dentro do G-8 do Brasileirão Sub-20. Já o Fluminense, por outro lado, sofreu a terceira derrota consecutiva e caiu para a 17ª colocação, com seis pontos. Vale lembrar que os três últimos são rebaixados.

O primeiro tempo foi mais truncado e com poucas oportunidades claras de gol. O Flamengo teve maior posse de bola, mas não conseguiu transformar o volume em chances. Já o Fluminense, por sua vez, adotou uma postura mais defensiva, bem diferente do DNA da base, e encontrou espaços apenas na reta final.

Apesar da dificuldade para criar, o Flamengo teve duas chances de abrir o placar, mas Pablo e Ryan Roberto finalizaram para fora. Por outro lado, o Fluminense demorou a encontrar espaços e só conseguiu criar uma chance perigosa aos 45 minutos, quando Vagno deu trabalho para Léo Nannetti em chute de fora da área.

Já na etapa final, o panorama mudou. O Fluminense chegou a balançar as redes com Keven Samuel, mas o gol foi anulado após a bola sair pela linha de fundo na origem da jogada. Por outro lado, o Flamengo não perdoou quando Sayago recebeu passe de Daniel Sales e abriu o placar, aos cinco minutos.

Após abrir o placar, o Flamengo cresceu no jogo e teve chances de ampliar com Ryan Roberto, que chutou para fora. Em um dos lances, a jovem promessa rubro-negra chegou a dar duas canetas nos adversários. Depois, o Fluminense quase empatou, mas a trave impediu os gols de Madiba e Marcos Paulo.