Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0, pelo Brasileirão Sub-20Leonardo Brasil/Fluminense FC
Flamengo vence Fluminense com gol de ex-River Plate pelo Brasileirão Sub-20
Garotos do Ninho levam a melhor na disputa contra os Moleques de Xerém
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Time de Luis Enrique venceu por 3 a 0 e ampliou a vantagem sobre o Lens, segundo colocado
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