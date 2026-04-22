Thiago Almada foi expulso em jogo do Atlético de MadridJosé Jordan / AFP
Thiago Almada red card pic.twitter.com/8VhbjoSawS— Goals Xtra (@GoalsXtra) April 22, 2026
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Thiago Almada foi expulso em jogo do Atlético de MadridJosé Jordan / AFP
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Ex-Botafogo, Almada perde a bola, comete pênalti e é expulso em jogo na Espanha
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