Thiago Almada foi expulso em jogo do Atlético de Madrid - José Jordan / AFP

Thiago Almada foi expulso em jogo do Atlético de MadridJosé Jordan / AFP

Publicado 22/04/2026 17:56

Espanha - Thiago Almada foi um destaque negativo na derrota do Atlético de Madrid para o Elche por 3 a 2 no Estádio Martínez Valero, nesta quarta-feira (22), pelo Campeonato Espanhol. O meia da seleção argentina e ex- Botafogo foi desarmado, cometeu um pênalti no jogador que roubou a bola e recebeu o cartão vermelho.

O lance em questão aconteceu aos 30 minutos do primeiro tempo. A partida estava empatada em 1 a 1 naquele momento. Almada foi desarmado por David Affengruber e puxou a camisa do adversário dentro da área. André Silva foi para a batida e virou o jogo, aos 33.

O Atlético de Madrid respondeu e deixou tudo igual com Nico González, aos 34. Já na etapa complementar, o português André Silva apareceu novamente e marcou aos 30 minutos para recolocar o Elche em vantagem.

Thiago Almada red card pic.twitter.com/8VhbjoSawS — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 22, 2026

O Atlético de Madrid soma 57 pontos e ocupa a quarta posição do Campeonato Espanhol. O Elche tem 35 e aparece em 15º na competição.