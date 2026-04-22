Haaland marcou o gol da vitória do Manchester City sobre o Burnley - Paul Ellis / AFP

Haaland marcou o gol da vitória do Manchester City sobre o BurnleyPaul Ellis / AFP

Publicado 22/04/2026 18:30 | Atualizado 23/04/2026 09:40

Rio - O Manchester City é o novo líder do Campeonato Inglês. Com gol do artilheiro Erling Haaland, o City venceu o penúltimo colocado Burnley por 1 a 0, nesta quarta-feira (22), pela 34ª rodada, e conseguiu o resultado suficiente para ultrapassar o Arsenal e assumir a liderança.

Com a vitória, o Manchester City chegou aos mesmos 70 pontos do Arsenal, mas assumiu a liderança pelo critério de saldo de gols. Ambos tem o saldo 37, mas o time comandado por Pep Guardiola leva vantagem nos gols marcados (66 a 63). O Burnley, por outro lado, foi rebaixado.

Mesmo jogando fora de casa, o Manchester City dominou as ações e precisou de apenas cinco minutos para abrir o placar. Doku lançou Haaland, que tocou de cavadinha na saída do goleiro para estufar as redes e aumentar a pressão sobre o Burnley na luta contra a queda.

Penúltimo colocado, o Burnley não teve forças para reagir e adiar o iminente rebaixamento. O City, por outro lado, perdeu um caminhão de gols. Ao todo, foram 27 finalizações, mas apenas oito no alvo. No fim, O'Reilly perdeu uma chance clara de ampliar o marcador.

O Manchester City volta a campo no próximo sábado (25), às 13h15 (de Brasília), contra o Southampton, pela semifinal da Copa da Inglaterra. Já o Arsenal entra em campo no mesmo dia, às 13h30, contra o Newcastle, em casa, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês.