Haaland marcou o gol da vitória do Manchester City sobre o BurnleyPaul Ellis / AFP
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Haaland marcou o gol da vitória sobre o Burnley
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