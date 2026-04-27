Publicado 27/04/2026 00:00

Com um primeiro tempo arrasador, o Flamengo confirmou a boa fase com Leonardo Jardim e conseguiu mais uma vitória importante. Com gols de Pedro, duas vezes, Plata e Arrascaeta, sendo três deles no primeiro tempo, o Rubro-Negro goleou o Atlético-MG por 4 a 0, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro, e emplacou o sétimo triunfo seguido. O Mengão chegou aos 26 pontos e segue na segunda colocação, com um jogo a menos que o líder Palmeiras, que tem 32.

O Mais Querido definiu o resultado em Belo Horizonte ainda no primeiro tempo, ao abrir o placar logo aos sete minutos. Arrascaeta tocou para Samuel Lino, que passou por Ruan e serviu Pedro para balançar as redes.

Em vantagem, o Fla conseguiu ampliar aos 30. O 'nove bolado' ganhou disputa no alto e Plata recebeu, passando por marcadores adversários e finalizando sem chances de defesa para Everson.

Antes do intervalo, ainda houve tempo para mais um gol rubro-negro. Novamente, Pedro e Plata iniciaram tabela e Varela cruzou na medida para Arrascaeta completar de cabeça: terceiro gol do Mengão fora de casa.

Com a vantagem construída na etapa inicial, o Mais Querido voltou um pouco mais relaxado e permitiu que o Galo criasse algumas oportunidades. A melhor delas aconteceu aos 19 minutos. Cassierra encontrou Minda, que finalizou para boa defesa de Rossi. Antes de sair, a bola ainda tocou na trave.

Porém, com o tempo, o ímpeto mineiro foi reduzido e o Mengão ainda conseguiu marcar em mais uma jogada. Aos 38, Pedro apareceu para balançar as redes novamente e dar números finais ao confronto.