Festa rubro-negra na Arena MRV
Pedro (duas vezes), Plata e Arrascaeta comandam goleada por 4 a 0 do Mengão, embalado no Brasileiro
Festa rubro-negra na Arena MRV
Pedro (duas vezes), Plata e Arrascaeta comandam goleada por 4 a 0 do Mengão, embalado no Brasileiro
Zubeldía aponta 'domínio absoluto' do Fluminense em vitória magra no Maracanã
Argentino também projetou partida em La Paz pela Libertadores
Leonardo Jardim cita reviravolta de Plata e reforça: 'Sempre soube das qualidades'
Equatoriano fez um dos gols da goleada do Flamengo sobre o Atlético-MG
Fluminense volta a negociar a contratação de Hulk
Jogador, de 39 anos, foi liberado de partida do Atlético-MG
Plata destaca bom momento do Flamengo: 'Chegar mais perto da liderança'
Rubro-Negro está na segunda colocação no Brasileiro
John Kennedy celebra gol decisivo contra a Chape: 'Sempre importante'
Atacante, de 23 anos, começou no banco e entrou no fim da partida
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