Atlético de Madrid e Arsenal empataram em 1 a 1 - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Atlético de Madrid e Arsenal empataram em 1 a 1Pierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 30/04/2026 00:00

Em um jogo equilibrado, Atlético de Madrid e Arsenal empataram em 1 a 1, no Metropolitano, pelo jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões. Um gol de pênalti para cada lado: Gyökeres para os ingleses e Julián Álvarez, para os espanhóis. Na próxima terça-feira, em Londres, as equipes medem forças novamente para definir quem enfrenta Paris Saint-Germain ou Arsenal na final.

O jogo foi de poucas chances no primeiro tempo. Mesmo jogando em casa, o Atlético de Madrid adotou uma postura mais conservadora e tentou não se expor. Porém, conseguiu criar uma grande chance de perigo, com Julián Álvarez, para grande defesa de Raya. O Arsenal adotou a mesma estratégia, mas ganhou de presente um pênalti aos 42 minutos. Gyökeres, que foi derrubado por Hancko, bateu e fez.

Em desvantagem dentro de casa, o Atlético de Madrid precisou mudar a estratégia e buscar o resultado. O zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães chegou a desviar uma finalização de Griezmann de forma providencial para evitar o empate. Já o inglês Ben White desviou outro chute do francês, mas com o braço. Após analisar o lance no vídeo, o árbitro marcou pênalti. Julián Álvarez empatou o jogo no Metropolitano.

Empurrado pela torcida, o Atlético seguiu em cima e chegou a criar chances para virar o jogo, mas pecou na finalização. O Arsenal voltou a equilibrar as ações a partir da metade da segunda etapa, especialmente após mudanças promovidas pelo técnico. Aos 32 minutos, o árbitro marcou pênalti de Pubill em Eze, mas voltou atrás após revisar o lance no vídeo — decisão que gerou muita reclamação. Na reta final, o time londrino pressionou em busca da vitória, mas parou nas defesas de Oblak. Com o 1 a 1 no placar, a decisão fica totalmente aberta para o duelo na Inglaterra. Quem vencer avança para a decisão em busca do título inédito para as duas equipes.