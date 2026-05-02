Zanardi foi piloto da Williams em 1999 Foto: Tobias Heyer
"Estou profundamente triste com o falecimento do meu querido amigo Alex Zanardi. Ele foi verdadeiramente uma pessoa inspiradora, como um ser humano e um atleta. Eu vou sempre levar comigo sua força extraordinária. Ele enfrentou desafios que teriam parado qualquer um, mas continuou indo em frente, sempre com um sorriso e uma determinação que inspirou todos nós. Embora sua perda seja profundamente sentida, seu legado permanece forte. Neste momento, meus mais sinceros sentimentos e condolências à sua esposa Daniela, seu filho Niccolò, ao restante da família e todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo", disse Domenicali
Nascido em Bolonha, Zanardi ganhou destaque no automobilismo ao ser bicampeão da CART (atual Fórmula Indy), em 1997 e 1998, além de disputar cinco temporadas na Fórmula 1. O italiano também correu pela Williams, em 1999.
Em 2001, de volta à CART, sofreu um grave acidente no circuito de Lausitz, na Alemanha, que resultou na amputação de suas duas pernas. Após a recuperação, ainda conquistou títulos em categorias adaptadas no automobilismo antes de encerrar a carreira nas pistas.
A partir de 2007, iniciou trajetória no paraciclismo, competindo com handbikes. Na modalidade, tornou-se referência mundial, conquistando quatro medalhas de ouro e duas de prata nos Jogos Paralímpicos de 2012 e 2016.
Zanardi completaria 60 anos em outubro e deixa um legado marcante no esporte. O governo italiano e o Comitê Paralímpico Internacional planejam uma cerimônia de despedida, ainda sem detalhes divulgados.
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