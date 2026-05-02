Zanardi foi piloto da Williams em 1999 - Foto: Tobias Heyer

Zanardi foi piloto da Williams em 1999 Foto: Tobias Heyer

Publicado 02/05/2026 13:20

Morreu na última sexta-feira (1), aos 59 anos, o ex-piloto de Fórmula 1 e medalhista paralímpico Alex Zanardi. Segundo a família, a causa da morte não foi divulgada. Presidente da Fórmula 1, Stefano Domenicali, lamentou a perda em comunicado oficial e destacou o legado do italiano.



"Estou profundamente triste com o falecimento do meu querido amigo Alex Zanardi. Ele foi verdadeiramente uma pessoa inspiradora, como um ser humano e um atleta. Eu vou sempre levar comigo sua força extraordinária. Ele enfrentou desafios que teriam parado qualquer um, mas continuou indo em frente, sempre com um sorriso e uma determinação que inspirou todos nós. Embora sua perda seja profundamente sentida, seu legado permanece forte. Neste momento, meus mais sinceros sentimentos e condolências à sua esposa Daniela, seu filho Niccolò, ao restante da família e todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo", disse Domenicali





Nascido em Bolonha, Zanardi ganhou destaque no automobilismo ao ser bicampeão da CART (atual Fórmula Indy), em 1997 e 1998, além de disputar cinco temporadas na Fórmula 1. O italiano também correu pela Williams, em 1999.



Em 2001, de volta à CART, sofreu um grave acidente no circuito de Lausitz, na Alemanha, que resultou na amputação de suas duas pernas. Após a recuperação, ainda conquistou títulos em categorias adaptadas no automobilismo antes de encerrar a carreira nas pistas.



A partir de 2007, iniciou trajetória no paraciclismo, competindo com handbikes. Na modalidade, tornou-se referência mundial, conquistando quatro medalhas de ouro e duas de prata nos Jogos Paralímpicos de 2012 e 2016. Leia mais: Morre Alessandro Zanardi, ex-piloto da Fórmula 1 e medalhista paralímpico Nascido em Bolonha, Zanardi ganhou destaque no automobilismo ao ser bicampeão da CART (atual Fórmula Indy), em 1997 e 1998, além de disputar cinco temporadas na Fórmula 1. O italiano também correu pela Williams, em 1999.Em 2001, de volta à CART, sofreu um grave acidente no circuito de Lausitz, na Alemanha, que resultou na amputação de suas duas pernas. Após a recuperação, ainda conquistou títulos em categorias adaptadas no automobilismo antes de encerrar a carreira nas pistas.A partir de 2007, iniciou trajetória no paraciclismo, competindo com handbikes. Na modalidade, tornou-se referência mundial, conquistando quatro medalhas de ouro e duas de prata nos Jogos Paralímpicos de 2012 e 2016.