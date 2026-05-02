Zanardi faleceu neste sábado (2)Jose Jordan / AFP

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Rio - Morreu na última sexta-feira (1º), aos 59 anos, o ex-piloto de Fórmula 1 e medalhista paralímpico Alex Zanardi. Segundo confirmação dos familiares e da organização Objettivo3, fundada pelo atleta para incentivar a prática esportiva por pessoas com deficiência, ainda não há causa especificada para o óbito.
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"A família agradece sinceramente a todos que expressaram suas condolências neste momento e pede respeito à sua dor e privacidade neste período de luto", diz o comunicado oficial, divulgado pela família de Zanardi, que destacou que o falecimento foi repentino, mas cercado por parentes.
Nascido na cidade de Bolonha, Alessandro se apresentou para o mundo no automobilismo, ao ser bicampeão da categoria CART (hoje chamada de Fórmula Indy), em 1997 e 1998, e correr na Fórmula 1 durante cinco temporadas. Na modalidade, Alex Zanardi competiu inclusive pela Williams, em 1999, equipe que já contou com os brasileiros Ayrton Senna, Nelson Piquet, Rubens Barrichello e Felipe Massa.
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Em 2001, de volta à CART, Zanardi sofreu um grave acidente no circuto de Lausitz, na Alemanha, que obrigou a amputação de suas duas pernas. Após se recuperar, o italiano ainda foi tricampeão em carros especiais no WTCC (World Touring Car Championship), para encerrar sua trajetória no automobilismo.
A partir de 2007, sua relação com o esporte ganharia uma nova ligação: o paraciclismo, modalidade na qual o atleta competiu com o uso de 'handbikes' (bicicletas adaptadas para serem conduzidas com as mãos). Durante os anos seguintes, Alex Zanardi se tornaria uma das maiores referências deste esporte, empilhando medalhas.
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Em Londres, nas Paralimpíadas de 2012, o italiano conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata. Em 2016, no Rio, repetiu a dose: mais dois ouros e uma prata. Porém, em 2020, Zanardi sofreu outro grave acidente, ao colidir com um caminhão durante prova na estrada, o que o submeteu a diversas cirurgias craniofaciais e o afastou do esporte, para viver um longo período de recuperação ao lado da família.
Alessandro Zanardi completaria 60 anos em outubro e deixou um legado que vai reverberar por décadas. O governo italiano e o Comitê Paralímpico Internacional (CPI) planejam uma cerimônia de despedida, mas ainda não divulgaram detalhes sobre a realização.