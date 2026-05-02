Zanardi faleceu neste sábado (2) - Jose Jordan / AFP

Zanardi faleceu neste sábado (2)Jose Jordan / AFP

Publicado 02/05/2026 10:36

Rio - Morreu na última sexta-feira (1º), aos 59 anos, o ex-piloto de Fórmula 1 e medalhista paralímpico Alex Zanardi. Segundo confirmação dos familiares e da organização Objettivo3, fundada pelo atleta para incentivar a prática esportiva por pessoas com deficiência, ainda não há causa especificada para o óbito.

"A família agradece sinceramente a todos que expressaram suas condolências neste momento e pede respeito à sua dor e privacidade neste período de luto", diz o comunicado oficial, divulgado pela família de Zanardi, que destacou que o falecimento foi repentino, mas cercado por parentes.

Nascido na cidade de Bolonha, Alessandro se apresentou para o mundo no automobilismo, ao ser bicampeão da categoria CART (hoje chamada de Fórmula Indy), em 1997 e 1998, e correr na Fórmula 1 durante cinco temporadas. Na modalidade, Alex Zanardi competiu inclusive pela Williams, em 1999, equipe que já contou com os brasileiros Ayrton Senna, Nelson Piquet, Rubens Barrichello e Felipe Massa.

Em 2001, de volta à CART, Zanardi sofreu um grave acidente no circuto de Lausitz, na Alemanha, que obrigou a amputação de suas duas pernas. Após se recuperar, o italiano ainda foi tricampeão em carros especiais no WTCC (World Touring Car Championship), para encerrar sua trajetória no automobilismo.

A partir de 2007, sua relação com o esporte ganharia uma nova ligação: o paraciclismo, modalidade na qual o atleta competiu com o uso de 'handbikes' (bicicletas adaptadas para serem conduzidas com as mãos). Durante os anos seguintes, Alex Zanardi se tornaria uma das maiores referências deste esporte, empilhando medalhas.

Em Londres, nas Paralimpíadas de 2012, o italiano conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata. Em 2016, no Rio, repetiu a dose: mais dois ouros e uma prata. Porém, em 2020, Zanardi sofreu outro grave acidente, ao colidir com um caminhão durante prova na estrada, o que o submeteu a diversas cirurgias craniofaciais e o afastou do esporte, para viver um longo período de recuperação ao lado da família.

Alessandro Zanardi completaria 60 anos em outubro e deixou um legado que vai reverberar por décadas. O governo italiano e o Comitê Paralímpico Internacional (CPI) planejam uma cerimônia de despedida, mas ainda não divulgaram detalhes sobre a realização.