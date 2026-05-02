Lando Norris venceu a corrida sprint do GP de Miami - Chandan Khanna / AFP

Lando Norris venceu a corrida sprint do GP de MiamiChandan Khanna / AFP

Publicado 02/05/2026 15:00

Rio - O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, venceu a corrida sprint do GP de Miami de Fórmula 1 neste sábado (2), encerrando a sequência invicta da Mercedes em 2026. No Autódromo Internacional de Miami, o atual campeão mundial, que largou da pole position, terminou à frente de seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, e do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, que terminou em terceiro lugar.

As "Flechas de Prata" do italiano Kimi Antonelli e do britânico George Russell terminaram logo fora do pódio, em quarto e quinto lugares, respectivamente. A Mercedes, que havia vencido as quatro primeiras corridas da temporada (três GPs e uma sprint), não conseguiu ampliar sua sequência invicta, em grande parte devido a mais uma largada ruim de Antonelli.

"Foi uma boa corrida. É ótimo estar de volta ao degrau mais alto do pódio, mesmo que seja apenas uma corrida sprint. Um grande agradecimento a toda a equipe, pois as novas atualizações no carro funcionaram muito bem. É um bom começo para o fim de semana, mas não podemos baixar a guarda", comentou Norris, atual campeão mundial.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou a prova na 11ª colocação. O líder do campeonato, vencedor dos dois últimos GPs, na China e no Japão, largou na segunda posição do grid. No entanto, fez uma má largada e foi ultrapassado por Piastri e Leclerc. Em seguida, teve de lutar para manter o quarto lugar contra Russell, sobre quem tem agora uma vantagem de 10 pontos na classificação.

O holandês tetracampeão mundial Max Verstappen, da Red Bull, conquistou o sexto lugar após uma disputa acirrada com o britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, relembrando a rivalidade da disputa do título mundial em 2021. Por fim, o francês Pierre Gasly, da Alpine, garantiu o último ponto em disputa. Seu compatriota Isack Hadjar, da Red Bull, terminou em nono, à frente do argentino Franco Colapinto, da Alpine.

Bortoleto no GP de Miami Charly Triballeau / AFP

Veja o resultado da corrida sprint do GP de Miami:

1º) Lando Norris (ING/McLaren)

2º) Oscar Piastri (AUS/McLaren), +3s766

3º) Charles Leclerc (MON/Ferrari), +6s251

4º) George Russell (ING/Mercedes), +12s951

5º) Max Verstappen (HOL/Red Bull), +13s639

6º) Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), +13s777

7º) Lewis Hamilton (ING/Ferrari), +21s665

8º) Pierre Gasly (FRA/Alpine), +30s525

9º) Isack Hadjar (FRA/Red Bull), +35s346

10º) Franco Colapinto (ARG/Alpine), +36s970

11º) Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), +48s438

12º) Esteban Ocon (FRA/Haas), +56s972

13º) Oliver Bearman (ING/Haas), +57s365

14º) Carlos Sainz (ESP/Williams), +58s504

15º) Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), +59s358

16º) Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), +76s067

17º) Sergio Pérez (MEX/Cadillac), +76s691

18º) Lance Stroll (CAN/Aston Martin), +77s626

19º) Alexander Albon (TAI/Williams), +88s173

20º) Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), +89s597

21º) Nico Hülkenberg (ALE/Audi) - NC

22º) Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls) - NC

