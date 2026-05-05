Bukayo Saka marcou o gol da vitória do Arsenal sobre o Atlético de Madrid - Adrian Dennis / AFP

Bukayo Saka marcou o gol da vitória do Arsenal sobre o Atlético de MadridAdrian Dennis / AFP

Publicado 05/05/2026 18:02

Rio - O Arsenal é finalista da Liga dos Campeões. Em um jogo muito equilibrado, os Gunners venceram o Atlético de Madrid por 1 a 0, nesta terça-feira (5), em Londres, pelo jogo de volta da semifinal, e garantiram a vaga na decisão do dia 30 de maio, em Budapeste. O atacante Bukayo Saka marcou o gol da vitória.

É a segunda vez que o Arsenal disputará a final da Liga dos Campeões. A primeira vez aconteceu em 2006, quando os Gunners foram derrotados pelo Barcelona de Ronaldinho Gaúcho por 2 a 1. Na ocasião, o time inglês abriu o placar com Sol Campbell, mas sofreu a virada com gols de Eto'o e Belletti.

Após empatarem no jogo de ida por 1 a 1, a decisão ficou para a partida de volta em Londres. Jogando em casa, o Arsenal controlou as ações e tomou a iniciativa no primeiro tempo, mas não conseguiu transformar o volume em chances. A insistência, no entanto, foi premiada com o gol de Bukayo Saka, aos 44 minutos.



O panorama mudou na etapa final. O Arsenal recuou as linhas e marcou com bloco baixo para explorar os contra-ataques. O Atlético de Madrid empurrou o time inglês contra a própria defesa e tentou de diversas maneiras, mas não conseguiu furar a retranca liderada pelo brasileiro Gabriel Magalhães.

Além de disputar o título da Liga dos Campeões, o Arsenal ainda é o favorito para conquistar o Campeonato Inglês na temporada 2025/26. Com o empate do Manchester City com o Everton nesta última segunda-feira (4), os Gunners abriram cinco pontos de distância na liderança.