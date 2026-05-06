Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

Publicado 06/05/2026 09:30

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, costuma reafirmar muitas vezes que é uma mulher segura e bem resolvida. Em relação a convites para sair, a beldade afirmou que um homem, que a deseja, deve agir de forma direta, sem improvisos.

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"Não improvise. Pense, se esforce e entenda que, comigo, cada detalhe importa… ou melhor, importa", disse em entrevista ao portal "Popular".

Conhecida como "Barbie Paraguaia", a beldade tem 378 mil seguidores no Instagram (@elivillagra_barbie). Ela crê que seu comportamento deixa alguns homens inseguros.

"Muitos se sentem inseguros porque sabem que, comigo, o básico não basta. Mas quem se arrisca, vence", explicou a modelo.