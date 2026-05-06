Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 06/05/2026 20:30

Rio - A seleção brasileira terá desfalques importantes no amistoso pré-Copa do Mundo contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã. Gabriel Magalhães e Marquinhos serão ausências no duelo por conta da final da Liga dos Campeões entre Arsenal e Paris Saint-Germain, de acordo com o "ge".

A final da Liga dos Campeões será na véspera do amistoso, no dia 30 de maio, às 13h (de Brasília), em Budapeste, na Hungria. Com isso, ficaria inviável que os atletas chegassem a tempo e se preparassem para o confronto. Outra ausência será a do atacante Gabriel Martinelli.

O duelo marcará a despedida da Seleção antes da viagem para a Copa do Mundo. Além do amistoso contra o Panamá, os jogadores também perderão o início da preparação da seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis, que começa no dia 27.

A convocação para a Copa do Mundo será no dia 18 de maio, e a estreia do Brasil está marcada para 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Além disso, a Seleção enfrentará Haiti, no dia 19, e a Escócia, no dia 24.