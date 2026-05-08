Alisha Lehmann jogou pouco pelo Leicester, mas foi eleita a melhor jogadora do time na temporada - Divulgação

Alisha Lehmann jogou pouco pelo Leicester, mas foi eleita a melhor jogadora do time na temporadaDivulgação

Publicado 08/05/2026 13:23

A escolha de Alisha Lehmann como melhor jogadora da temporada do Leicester gerou forte repercussão nas redes sociais. A premiação dada através de votação pelos torcedores do clube inglês passou a ser questionada principalmente pelo baixo número de jogos da atacante ao longo do ano.



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Números muito discretos da musa do Leicester



Segundo o jornal espanhol 'As', a escolha gerou incômodo e polêmica. Afinal, a atacante suíça participou de apenas nove partidas na temporada e somou 415 minutos em campo. Nesse período, marcou somente um gol.



Além do prêmio individual, Lehmann também teve o gol marcado contra o Aston Villa escolhido como o mais bonito da temporada do clube.



Popularidade de Alisha Lehmann fora dos campos



A repercussão negativa nas redes sociais aconteceu porque parte dos torcedores relacionou o resultado à enorme presença da atacante fora do futebol. Alisha Lehmann é atualmente a jogadora com mais seguidores nas redes sociais no mundo.



A atacante suíça voltou ao futebol inglês em janeiro, após passagem sem sucesso pela Itália. Antes de defender o Leicester, atuou por Juventus e Como.



Ela também tenta recuperar espaço na seleção da Suíça pensando na disputa da Copa do Mundo feminina de 2027, que será realizada no Brasil.





