Alisha Lehmann jogou pouco pelo Leicester, mas foi eleita a melhor jogadora do time na temporadaDivulgação
Musa do Leicester ganha prêmio de melhor jogadora da temporada e gera polêmica
Atacante suíça disputou apenas nove partidas na temporada, mas venceu votação
Números muito discretos da musa do Leicester
Popularidade de Alisha Lehmann fora dos campos
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