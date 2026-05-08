Lateral espanhol defende o Bournemouth, time do ex-Vasco Rayan - Glyn Kirk / AFP

Lateral espanhol defende o Bournemouth, time do ex-Vasco RayanGlyn Kirk / AFP

Publicado 08/05/2026 14:06 | Atualizado 08/05/2026 14:12

Rio - Postagens nas redes sociais, realizadas nos últimos dias, reforçaram os rumores de que Álex Jiménez, lateral espanhol do Bournemouth, da Inglaterra, teria trocado mensagens com uma garota de 15 anos. Em resposta, a equipe inglesa informou nesta sexta-feira (8) que o atleta de 21 anos está temporariamente afastado e não mais será relacionado para a partida do fim de semana.

Segundo o portal inglês 'The Guardian', uma investigação foi aberta para aprofundar o caso, que nasceu do vazamento de uma suposta troca de mensagens entre Jiménez e a adolescente por meio de uma rede social. Em nota oficial, o Bournemouth divulgou as medidas tomadas e afirmou reconhecer a gravidade do assunto.

"O Bournemouth está ciente de postagens que circulam nas redes sociais envolvendo o lateral-direito Álex Jiménez. O clube entende a seriedade do assunto e o tema está sob investigação no momento. Como resultado da investigação, Álex não será relacionado para o jogo de amanhã (9), pela Premier League (Liga Inglesa), contra o Fulham. O clube não irá mais se pronunciar sobre o tema no momento", comunicou.



Treinador da equipe, o também espanhol Andoni Iraola fez questão de comentar o caso em entrevista coletiva, antes do jogo deste sábado (9), contra o Fulham. "O clube precisa investigar e apurar o que realmente aconteceu. Só depois tomaremos as medidas necessárias. Espero que não seja o que imaginamos", disse, em tom de cautela e apreensão.

Álex Jiménez está na equipe da Inglaterra, que curiosamente é a mesma do ex-Vasco Rayan, emprestado pelo Milan, da Itália. Nesta temporada, foi titular em 26 das 35 disputadas pela equipe no campeonato inglês e, no total, foi envolvido em 32 partidas desde que chegou, no começo de setembro do ano passado, contribuindo com um gol e uma assistência ao Bournemouth.